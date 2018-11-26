Prodromu İngiliz Üslerinde Ab Müktesabatının Kesintisiz Uygulanacak Olmasından Duyduğu Memnuniyeti Dile Getirdi





Lefkoşa, 26 Kasım 18 : Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri bölgelerinde, AB müktesebatının kesintisiz uygulanmasının garanti altına alınmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, Brüksel’de dün gerçekleştirilen ve İngiltere’nin AB’den çıkışının ele alındığı AB zirvesi çerçevesinde yaptığı açıklamalara yer verdiler.Habere göre Prodromu, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasına ilişkin dün onaylanan anlaşmanın, kendilerini sevindirecek bir dönüm noktası olmadığını çünkü önemli bir üye ülkenin, Birliği terk etmekte olduğunu ifade etti.Prodromu, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasına ilişkin anlaşmanın bir parçası olan İngiliz Üsleriyle ilgili Protokol’ün, Üsler bölgesinde, Güney Kıbrıs’ın AB’ye katılım anlaşmasına eşlik eden 3’üncü Protokolde belirlenen alanlarda, AB müktesebatının kesintisiz uygulanmasının, bir diğer deyişle, Üsler bölgesinde ikamet eden ve çalışan Kıbrıslı ve Avrupalı vatandaşların tüm yasal haklarının garanti altına alınmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.İngiliz halkının iradesine saygı gösterildiğini ifade eden Prodromu, buna eş zamanlı olarak AB’nin kendisinin haklarının da korunduğunu belirtti.Prodromu, bir soru üzerine, daha sonraki adımların, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması anlaşmasının Avrupa Parlamentosu ve İngiliz Parlamentosu’nda onaylanması olduğunu ifade etti.Prodromu açıklamasında ayrıca İngiliz halkı ve hükümetinin kararı kesin olduğu sürece anlaşmanın tüm tarafları memnun edeceğini, bunun Avrupa Parlamentosu ve İngilizler tarafından onaylanacağını söyledi.(FK/HÖ)