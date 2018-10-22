Prodromu İle Neofitu’nun Açıklamaları





Lefkoşa, 22 Ekim 18 : Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu, gayri resmi istişarelerin hiçbir durumda müzakerenin yerine geçmediğini söyledi.Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, dün Rum basınına demeç veren Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın “aynı motifte devam edilmemesi gerektiğine” dair ifadelerini yorumlayan Prodromu “tedbirli olunması gerektiğini, çünkü son zamanlarda birçok farklı şey duyulduğunu” belirtti.Türkiye’yle gerçekleştirilen temasların, Ankara’nın niyetlerinin yoklanması amacı taşıdığını ifade eden Prodromu, “Sayın Özersay’ın kullandığı motif kelimesinin, Kıbrıs sorununun çözüm sürecinden konuşulduğu sürece, oldukça belirsiz olduğunu” öne sürdü.Türk tarafının Crans Montana’nın akabinde, zaman takvimleri isteyerek hem çözüm çerçevesi, hem de prosedüre karşı çıktığı iddiasında da bulunan Prodromu, “Türk tarafının bir anlaşma istediğinden değil, işgal rejiminin tanınması konusunu müddetin sonuna koyarak şantaj yapmak için zaman takvimi istediğini” ileri sürdü ve herkesin böyle bir şeyi neden kabul edemeyeceklerini anladığını savundu.Türkiye’yle ilk kez doğrudan bir görüşme yapıldığının gerçek olduğunu da ifade eden Rum sözcü, Kıbrıs Türk tarafının ise son zamanlarda müzakereye yol açacak herhangi bir tartışmayı reddettiğini öne sürdü.Türkiye hükümetiyle resmi olmayan herhangi bir diyalog geliştirilmesinin kötü olmadığını ve Ankara’nın niyetlerinin ne olduğunun tespit edilmesi gerektiğini yineleyen Prodromu, devamla “çünkü eğer Türk tarafı anlaşmaya hazır olduğunu kasteder, ancak Kıbrıs’ın kontrol edilmesinin idame ettirilmesiyle bir anlaşma olabileceğini düşünürse, işte o zaman problem var” dedi.Rum kesimi için bu tarz istişarelerin müzakerenin yerine geçmediğini de dile getiren Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla görüşmekte olduğunu iddia ederek, liderlerin yapacağı görüşmede de müzakerelerin yeniden başlamasına yardımcı olabilecek fikirlerin ele alınabileceğine işaret etti.Prodromu, “sadece geriye kalan tüm ciddi konuları kapsayabilecek bir müzakereden” de söz etti.NEOFİTU: “İKİ DEVLETE YER YOK”Gazeteye göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Rum kesimiyle yapılan gayri resmi görüşmeler konusunda dün Rum basınındaki demecinde yer alan ifadelerini yorumlayan DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise açıklamasında, liderlerin önümüzdeki cuma günü yapacakları görüşme ışığında, kendisinin de Kıbrıslı Türk siyasetçiler ve partilerle temaslarda bulunduğunu ve bulunacağını söyledi.Neofitu temasları sırasında, Kıbrıs’ta iki devlete yer olmadığını ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için çalışmaları gerektiğini yineleyeceğini vurguladı.ÖZERSAY İLE MAVROYANNİS’İN GÖRÜŞMESİPolitis gazetesi ise haberinde, Rum kesiminin, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in geçtiğimiz cuma akşamı Limasol’da yaptıkları görüşmeyi özel bir görüşme olarak nitelediğini yazdı.Gazete, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’nın “elindeki bilgilere” dayanarak “Bunun Mavroyannis ve Özersay arasında yapılan dostane bir yemek olduğunu, görüşme sırasında Kıbrıs sorunuyla ilgili konulara değinilmediğini, çünkü Özersay’ın Rum kesiminin muhatabı olmadığını” aktardı.(İY/HÖ)