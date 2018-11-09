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Prodromu Anastasiadis’in Siyasi Eşitliğe Saygı Gösterdiğini İleri Sürdü

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in desantralizasyon konusundaki önerisinin, siyasi eşitlik ilkesine saygı duyduğunu ileri sürdü.

Prodromu Anastasiadis’in Siyasi Eşitliğe Saygı Gösterdiğini İleri Sürdü

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in desantralizasyon konusundaki önerisinin, siyasi eşitlik ilkesine saygı duyduğunu ileri sürdü.

09 Kasım 2018 Cuma 10:15
Prodromu Anastasiadis’in Siyasi Eşitliğe Saygı Gösterdiğini İleri Sürdü

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in desantralizasyon konusundaki önerisinin, siyasi eşitlik ilkesine saygı duyduğunu ileri sürdü.

 

Politis gazetesinde yer alan habere göre, Kıbrıs Türk ve Rum tarafından Anastasiadis’in basın toplantısında söylediklerine gösterilen tepkileri yorumlayan Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in salı günü düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinin güvenceye alındığını izah ettiğini öne sürdü.

 

Prodromu, Anastasiadis’in desantralize federasyon konusundaki önerisinin, Guterres çerçevesinin etkin katılımla ilgili maddesine uyduğunu düşündüğünü de iletti.

 

Gazete, Rum Yönetimi Başkanlığı’nın doğal gazın paylaşımı meselesi konusunda ise, Anastasiadis’in konuşmasında doğal kaynakları federal yetkilere dahil ettiğini anımsattığını da iletti.

 

Gazeteye göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise açıklamasında, Anastasiadis’in konuşmasında söylediklerine gösterilen tepkilerin yanlış yorumlamadan kaynaklandığını öne sürdü.

 

Habere göre, temaslarda bulunduğu Amerika’dan Rum Radyo Televizyon Kurumu RİK’in, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği ve etkin katılımı konusundaki sorusuna yanıt veren Hristodulidis, bu ilkelerin belli (kesin) olduğunu söyledi.

 

Müzakerelerin yeniden başlaması konusunda ortak bir başlangıç noktası bulunmaması konusunda ne olacağına dair bir soruya karşılık ise Hristodulidis, bunun tabii ki durumları zorlaştıracağını, fakat Rum kesiminin zemin olduğunu düşündüğünü söyledi.

 

ABD Dışişleri Bakanlığının, iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümüne ulaşılmasına dair taahhüdün sürdüğü konusundaki açıklamasına da atıfta bulunan Hristodulidis, Rum hükümetinin, Anastasiadis’in önerisinin, garantiler ve güvenlik konusuyla birlikte, iki zor konudan biri olan etkin katılım konusuna bir çıkış yolu sunabileceğini düşündüğünü de aktardı.

 

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in basın toplantısının hemen ardından, Avrupa Halk Partisi toplantısı çalışmalarına katılmak için Helsinki’ye gittiğini de anımsatan gazete, Anastasiadis’in dün ise Birinci Dünya Savaşının tamamlanması dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılmak için Paris’e gittiğini ekledi.

 

RUM SİYASİ PARTİLERİN ELEŞTİRİLERİ SÜRÜYOR

 

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, Rum siyasi partilerinin, Anastasiadis’in basın toplantısında söyledikleri konusundaki eleştirilerini dün de sürdürdüklerini yazdı.

 

Buna göre AKEL’in dün Anastasiadis’e yönelik yeni eleştirilerde bulunduğunu yazan gazete, AKEL’in, Anastasiadis’in müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin koşullar meydana getirmek yerine, problemler yarattığını söylediğini iletti.

 

AKEL açıklamasında ayrıca, Anastasiadis’in basın toplantısının manzarayı netleştirmek yerine, bunu daha da bulanık hale getirdiğini de belirtti.

 

Gazete, Vatandaşlar İttifakı, Dayanışma Hareketi aynı zamanda Ekologlar’ın da endişelerini belirten açıklamalarda bulunduklarını ekledi.

 

(İY/ŞEB)                       

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