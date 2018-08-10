Prodromu: “Müzakerelerin Başlaması Daha Önemli”

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın geçtiğimiz gün Erenköy’de yaptığı açıklamaların üzerine, dün bir açıklamada bulunduğu belirtildi.



Alithia’nın haberine göre, Rum Haber Ajansı KİPE’nin kendisine yönelttiği soru üzerine açıklamada bulunan Prodromu, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili ifadeleri yorumlamak için bir neden olmadığını belirterek, müzakerelerin BM’nin bilindik ve üzerinde hem fikir olunmuş prosedürüyle, kaldığı yerden başlamasının daha yapıcı olacağını öne sürdü.



Gazeteye göre Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin olarak BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’la olan görüşmesinde yaptığı net açıklama ve Lute’un misyonunun devam ediyor olmasına bağlı olarak, çözümle ilgili yorumlar konusunda yorum yapılması için bir neden olmadığını yineledi.



Müzakerelerin BM’nin bilindik ve üzerinde hem fikir olunmuş prosedürüyle kaldığı yerden başlamasının daha yapıcı olacağını yineleyen Prodromu, “BM kararları ile AB ilke ve değerleri temelindeki, aynı zamanda Guterres çerçevesinin, altı parametrenin de dahil olduğu bir bütün olarak göz önüne alındığı bir çözüme ilişkin müzakereden” söz etti.



Politis gazetesi ise “Akıncı’yla İlgili Yorum Yok” başlıklı haberinde, Prodromu’nun, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Erenköy’deki tören sırasında yaptığı açıklamaları yorumlamaktan kaçındığını yazdı.



Fileleftheros gazetesi de “Hükümet Topu Akıncı’ya Atıyor” başlıklı haberinde, Rum Hükümetinin Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kıbrıs’ın ortak sahipliği ve doğal gazda ortaklık konusunda Erenköy’de yaptığı açıklamalar hakkında herhangi bir yorum yapmaktan kaçındığını yazdı.



