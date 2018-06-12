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Prodromu, Manafort davası hakkında konuştu

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasını yürüten Paul Manafort aleyhinde, ABD’de de yürütülen vergi kaçırma ve kara para aklama davasındaki cezai soruşturmada, Güney Kıbrıs’ın da adının geçmesi dolayısıyla, dün açıklama yaptığı belirtildi.

Prodromu, Manafort davası hakkında konuştu

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasını yürüten Paul Manafort aleyhinde, ABD’de de yürütülen vergi kaçırma ve kara para aklama davasındaki cezai soruşturmada, Güney Kıbrıs’ın da adının geçmesi dolayısıyla, dün açıklama yaptığı belirtildi.

12 Haziran 2018 Salı 08:41
Prodromu, Manafort davası hakkında konuştu

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasını yürüten Paul Manafort aleyhinde, ABD’de de yürütülen vergi kaçırma ve kara para aklama davasındaki cezai soruşturmada, Güney Kıbrıs’ın da adının geçmesi dolayısıyla, dün açıklama yaptığı belirtildi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, finansal işlemlerde güvenlik ve kontrol olması için, Güney Kıbrıs’ın bir takım önlemler ve mekanizmalar benimsediğini ifade eden Prodromu, Rum makamlarının, yapılan işlemlerle ilgili konularla alakalı olarak Amerika ve Avrupa makamlarıyla tam bir işbirliği içerisinde bulunduğunu söyledi.

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Uluslararası güvenlik sisteminin, Avrupa devletleri arasındaki planlı otomatik bilgilendirmeyle daha şeffaf hale geleceğini de ifade eden Prodromu, Rum kesiminin, uluslararası sistemin yasal olmayan yollarında hareket eden kişi veya çıkarlara kolaylık sağladığının düşünülmemesi gerektiğini ekledi.

 

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Son Güncelleme: 12.06.2018 12:15
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