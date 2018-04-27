"Prodromu Hristodulidis’in Moskova Ziyaretiyle İlgili Açıklama Yaptı"

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Rusya ile Güney Kıbrıs arasındaki işbirliğinin çok yönlü olduğunu ve Rum Yönetimi’nin dengeli bir dış politika izlemeye çalıştığını söyledi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in bugün, Moskova’ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde açıklama yapan Prodromu’nun, Rum Yönetimi’nin dış politikada AB tezleriyle uyum içerisinde olduğunu kaydederek, bu konuda Suriye örneğini verdiğini ve Suriye krizinin savaş operasyonlarıyla değil, diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladığını yazdı.

Habere göre Prodromu, Rusya-Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinin Güney Kıbrıs’ın da lehinde olabileceğini;Rusya’nın nüfuz etkisi olan bir ülke olduğunu ve Rusya’dan destek isteyebileceklerini kaydetti.

Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Rusya’ya yaptığı resmi ziyarette, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Türkiye’ye Kıbrıs sorunuyla ilgili baskı yapmasını talep ettiğini anımsatarak, Hristodulidis’in ziyaretinin de benzer bir çerçevede gerçekleşeceğini ve müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik neler yapılabileceğinin gözden geçirileceğini belirtti.