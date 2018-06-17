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Prodromu, Guterres’in Raporunu Yorumladı!

Rum tarafının, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Güvenlik Konseyi üyelerine gayri resmi olarak dağıtılan, Kıbrıs sorunuyla ilgili iyi niyet misyonu raporundaki ifadelerini olumlu bulduğu, öte yandan BM Genel Sekreteri’nin 30 Haziran 2017’deki yemekte ortaya konulan altı madde çerçevesindeki ifadelerinin ise, Rum muhalefet partilerinin bir kısmında endişeye neden olduğu ifade edildi.

Prodromu, Guterres’in Raporunu Yorumladı!

Rum tarafının, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Güvenlik Konseyi üyelerine gayri resmi olarak dağıtılan, Kıbrıs sorunuyla ilgili iyi niyet misyonu raporundaki ifadelerini olumlu bulduğu, öte yandan BM Genel Sekreteri’nin 30 Haziran 2017’deki yemekte ortaya konulan altı madde çerçevesindeki ifadelerinin ise, Rum muhalefet partilerinin bir kısmında endişeye neden olduğu ifade edildi.

17 Haziran 2018 Pazar 09:58
Prodromu, Guterres’in Raporunu Yorumladı!

Rum tarafının, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Güvenlik Konseyi üyelerine gayri resmi olarak dağıtılan, Kıbrıs sorunuyla ilgili iyi niyet misyonu raporundaki ifadelerini olumlu bulduğu, öte yandan BM Genel Sekreteri’nin 30 Haziran 2017’deki yemekte ortaya konulan altı madde çerçevesindeki ifadelerinin ise, Rum muhalefet partilerinin bir kısmında endişeye neden olduğu ifade edildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, BM Genel Sekreteri Guterres’in müzakerelerin devam etmesi için gösterdiği ilgiye vurgu yapan Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, rapor taslağından söz ettiklerini belirterek, destekledikleri şeyin, diğer noktalar yanında, BM Genel Sekreteri’nin müzakerelerin devamına ilgi göstermesi olduğunu belirtti.

Prodromu, BM Genel Sekreteri’nin raporda, bizzat özel temsilci atama konusundaki niyetine değindiğini de ifade etti.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre ise Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bazılarının yorumladığı gibi, ortaya koşullar koymadığını ve tam olarak BM Genel Sekreteri’nin şu an önermekte olduğu şeyi kastettiğini (BM temsilcisinin keşif yapıp, gerçek bir hazırlık olup olmadığını tespit etmesi) öne sürdü.

Türk tarafının hazır olduğunu göstermesini umduğunu da ifade ederek, bilindiği gibi Ankara’nın şu ana kadar BM özel temsilcisi atanmasına olumlu yanıt vermediği iddiasını yineleyen Prodromu, her halükarda, Rum tarafının ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Alithia gazetesinde yer alan haberde, Rum siyasi partilerin yorumlarına da yer verildi.

DİSİ

Alithia’da yer alan habere göre, Kıbrıs sorununun çözümü için ortaya koyduğu çerçeveyi izah etme konusundaki en uygun kişinin, bizzat BM Genel Sekreteri olduğunu ifade eden DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Guterres’in, 30 Haziran’daki yemekte bizzat açıkladığı çerçeveye doğru bir şekilde atıfta bulunduğunu söyledi.

İki tarafın bunun üzerinde kendi yorumlarına sahip olduğunu ve bunların 4 Temmuz’da açıklığa kavuşturulduğunu iddia eden Neofitu, ancak çerçevenin, BM Genel Sekreteri’nin de doğru bir şekilde söylediği gibi, masaya 30 Haziran’da konduğunu savundu.

Türkiye’deki seçimlerden sonra ve sonbahardan önce, uluslararası faktörün, diyaloğun yeniden başlaması için çaba sarfedeceği değerlendirmesinde de bulunan Neofitu, Rum tarafının böyle bir şey için hazır olduğunun kesin olduğunun ekledi.

AKEL

Gazeteye göre AKEL partisi ise açıklamasında, Kıbrıs sorununda çok tehlikeli bir durgunluk döneminde yol alınmakta olunduğunun, rapordan çıkan ve
Crans - Montana’dan bu yana var olan endişeleri teyit eden esas sonuç olduğunu belirtti.

Altı maddelik çerçeve konusunda ise AKEL, bunun (Genel Sekreter’in) 30 Haziran’da sunduğu belgeden ibaret olduğunu yineledi.

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DİKO

Gazeteye göre DİKO partisi ise açıklamasında, BM Genel Sekreteri’nin ifadelerine atıfta bulunarak, Genel Sekreter’in “tarafların ortaklaşa bir şekilde görüşmelere devam etmeye karar vermesi durumunda, 30 Haziran’da
Crans - Montana’da ortaya koyduğu altı maddelik çerçevenin, müzakereler için temel oluşturabileceğini” söylediğini belirtti.

Gazeteye göre DİKO’nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Açık bir şekilde görülüyor ki, sözde stratejik anlaşma, 30 Haziran’daki metin olacak; ki bu da Rum tarafının iç boyutlardaki tüm ödünlerini ve güvenlik boyutundaki olumsuz ifadeleri kapsamaktadır.”

EDEK partisi açıklamasında, BM Genel Sekreteri’nin 30 Haziran’daki altı maddesinin, Kıbrıs sorununun çözümünün dayanması gereken temel parametrelere aykırı olduğunu ileri sürerken, Vatandaşlar İttifakı ise açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’i “sıfır asker, sıfır garanti” tezinden hareket etmemeye çağırdı.

Gazeteye göre Ekologlar Hareketi ise açıklamasında, BM Genel Sekreteri’nin temsilci atanması konusunda bugüne kadar gecikme yaşanmasından kimin sorumlu olduğuna hiçbir yerde değinmemesinden ötürü duyduğu hayal kırıklığını ifade etti.

RAPORLA İLGİLİ YORUMLAR

Politis gazetesi ise; “Guterres’ten Toplumların (Sürece) Katılımına İlişkin Çağrı” başlığıyla manşetten yayımladığı haberinde, Guterres’in Kıbrıs’taki iki tarafı, vatandaşlarını çözüm sürecine dahil etmeye çağırdığını yazdı.

Gazete iç sayfadan “Atılabilecek Adımlar Var- Guterres’ten Sade Vatandaşların da Sürece Katılması Çağrısı” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Guterres’in; “tarafların toplumlarına yönelik yaklaşım eksikliği ile sivil toplumun çözüm müzakerelerine dahil edilmemesine” işaret ettiğini yazdı.

Gazete, bunun; Kıbrıslılar ile yabancı gözlemcilerde “müzakerelerin ve genel olarak barış sürecinin, şu ana kadar kamuoyundan uzakta yapıldığı izlenimi yarattığını” belirtti.

Gazete, Guterres’in raporunda Teknik Komitelere özel atıfta bulunduğunu ve bunlara yönelik az kurumsal destek verildiğine işaret ettiğini de ekledi.

Kathimerini gazetesi ise; “BM Genel Sekreteri Jane Lout’u Kahin Olarak Gönderiyor” başlıklı haberinde, Guterres’in iyi niyet misyonu raporunun, Guterres çerçevesiyle ilgili yeni yorumlamalara sebep olduğunu yazdı.

Raporda yer alan 30 Haziran ifadesinin, Rum tarafının tutanaklarının sorgulanması olarak da düşünülebileceğini yazan gazete, raporun diğer bir yandan da Türkiye’nin kalıcı çözümü desteklediğini yazdığını ekledi.

 

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Son Güncelleme: 17.06.2018 13:06
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