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Prodromu: “Garanti Anlaşmaları Demode”

Prodromu: “Garanti Anlaşmaları Demode”

14 Ekim 2018 Pazar 13:16
Prodromu: “Garanti Anlaşmaları Demode”

Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu, “1960 Garanti Anlaşmalarının demode olduğunu, Kıbrıs halkına yalnızca acı getirdiğini ve bunların müzakere aracılığıyla, BM Genel Sekreteri’nin BM’nin Kıbrıs’la ilgili son konferansında ortaya koyduğu altı parametre çerçevesi temelinde değiştirilmesinin uygun olacağını” iddia etti.

Haravgi ve Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın, 10 Ekim’de Girit’te gerçekleştirilen Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasındaki üçlü zirve toplantısının ortak deklarasyonuyla ilgili açıklamasını yorumlaması istenen Prodromu, “BM Genel Sekreteri’nin ortaya koyduğu parametrelerden birinin, üçüncü tarafların Kıbrıs’ı kontrol etmesi ve daimi bir istikrarsızlık tehdidinin önlenmesi için, garantiler aracılığıyla dıştan denetlenmeden veya iç meselelerine karışılmadan ve askeri varlık olmadan, ülkenin bağımsızlığına saygı duyacak çağdaş bir güvenlik sistemi üzerinde anlaşmaya varılmasını hedef olarak ortaya koyduğunu” öne sürdü.

Gazeteye göre Prodromu “Rum Yönetimi Başkanı ile Rum-Yunan tarafının, Kıbrıslı Türklerin tüm çıkarlarının da tabii ki göz önünde bulundurulacağı bu müzakereyi istediğini ve dört gözle beklediğini” de ileri sürdü.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Girit’teki üçlü zirvenin ardından yaptığı “bu iş birliğinin kimseye karşı olmadığına” dair açıklamasını da yineleyen Rum sözcü, Rum Yönetiminin karşılıklı saygı ve uluslararası meşruiyet temelinde komşu ülkelerin tümüyle iş birliğine dayalı ilişkiler geliştirmekte olduğunu sözlerine ekledi.

 

Son Güncelleme: 14.10.2018 16:57
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