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Prodromu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC Ziyaretini Yorumladı

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yapacağı ziyarete ilişkin yorumda bulundu.

Prodromu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC Ziyaretini Yorumladı

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yapacağı ziyarete ilişkin yorumda bulundu.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:57
Prodromu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC Ziyaretini Yorumladı


Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yapacağı ziyarete ilişkin yorumda bulundu.
Alithia gazetesine göre Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yapacağı ziyareti ve Erdoğan tarafından açılacak cami konusunda açıklama yaptı.
Prodromu, “Her zaman yasa dışı bir ziyaretin söz konusu olduğunu” savundu.
Kıbrıs Rum tarafının, Türkiye’den başka jestler beklediğini ifade eden Prodromu, din ile siyasetin karıştırıldığı konulara ilişkin olarak Türkiye’nin son yıllarda aldığı gidişatın bilindiğini ileri sürdü.
Prodromu, bunun, Türk “işgalini” ve böyle istenmeyen etkileri sonlandıracak bir anlaşmanın olmasında acele etmelerinin nedeni olduğunu da söyledi.
DERİNYA SINIR KAPISI KONUSU
Alithia gazetesine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Derinya sınır kapısı konusunda yaptığı açıklamada ise bunun açılmasındaki gecikmeye yönelik sorumluluğun Rum tarafına ait olmadığını savundu.
Prodromu, bir gecikmenin söz konusu olduğunu ancak bunun hiçbir şekilde kendilerinden kaynaklanmadığını ileri sürdü.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Nisan ayında Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile gerçekleştirdiği görüşmede, bir sınır kapısını (Derinya) 1 Temmuz’da, bir başkasını ise yaz ayı sonunda açmaya hazır olduklarını dile getirdiğini savunan Prodromu, Kıbrıs Rum tarafının, tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini ve sınır kapısının açılmasına hazır olduğunu belirtti.
Kıbrıs Türk tarafı ve KKTC kanadında hala prosedürlerin bulunduğunu ileri süren Prodromu, ilk baştaki anlaşmanın çok sayıda sınır kapısı olduğu ve başlangıcın bu iki sınır kapısıyla yapılacağı şeklinde olduğunu ancak gecikmelerin ortaya çıktığını ifade etti.

 

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Son Güncelleme: 07.07.2018 13:05
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