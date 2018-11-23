banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
sağanak
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93003
ALTIN
208.289
DOLAR
5.2775
STERLİN
6.7867
EURO
5.9813
Kaza faturası 350 bin TL
KAZA FATURASI 350 BİN TL
15 yaşındaki kıza tecavüz ettiği öne sürülen Nijeryalı zanlı serbest kaldı
SERBEST BIRAKILDI
Savoy otelde yangın
SAVOY OTELDE YANGIN
Mormenekşe kadınlar birliği öğretmenleri unutmadı
Mormenekşe kadınlar birliği öğretmenleri unutmadı
banner282
Flaş Haber
Memleketde neler oluyor
Kapat

Prens Wıllıam Ve Düşes Kate, Ağrotur Üssünü Ziyaret Edecek

Londra, 23 Kasım 18 : İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ve eşi Kate Middleton, 5 Aralık’ta Güney Kıbrıs’taki Ağrotur Üssü’nü ziyaret edecek.

Prens Wıllıam Ve Düşes Kate, Ağrotur Üssünü Ziyaret Edecek

Londra, 23 Kasım 18 : İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ve eşi Kate Middleton, 5 Aralık’ta Güney Kıbrıs’taki Ağrotur Üssü’nü ziyaret edecek.

23 Kasım 2018 Cuma 17:49
Prens Wıllıam Ve Düşes Kate, Ağrotur Üssünü Ziyaret Edecek

Londra, 23 Kasım 18 : İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ve eşi Kate Middleton, 5 Aralık’ta Güney Kıbrıs’taki Ağrotur Üssü’nü ziyaret edecek.

 

Kraliyet çifti, Kıbrıs ziyareti sırasında üste yaşayan İngiliz askerleri, görevliler ve onların aileleriyle biraraya gelecek.

 

Kensington Palace’ın twitter hesabından duyurulan Prens Wiliam ve Düşes Kate’in Kıbrıs ziyareti, yurtdışında görev yapan askerlere ve görevlilere destek amacıyla gerçekleştirilecek.

 

İngiltere’nin biri Dikelya, diğeri de Ağrotur’da olmak üzere iki egemen üssü bulunuyor.  İki üssün yüzölçümü, adanın toplam yüzölçümünün yaklaşık yüzde üçüne denk geliyor.

 

(FG)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kiprianu Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’yla Görüştü
Kiprianu Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’yla Görüştü
Larnaka’da Aşırı Yağış Hasara Yol Açtı
Larnaka’da Aşırı Yağış Hasara Yol Açtı
Ap Dilekçeler Komitesi Raporu
Ap Dilekçeler Komitesi Raporu
Sevim Ebeoğlu’nun Cenazesi Rum Basınında
Sevim Ebeoğlu’nun Cenazesi Rum Basınında
Hacıyeorgiu: “türkiye’nin Arzusu Tam Üyelikten Gümrük Birliği’nin Yükseltilmesine Dönüştü”
Hacıyeorgiu: “türkiye’nin Arzusu Tam Üyelikten Gümrük Birliği’nin Yükseltilmesine Dönüştü”
Anastasiadis İle Papadopulos İlişkilerinde Yeni Dönem
Anastasiadis İle Papadopulos İlişkilerinde Yeni Dönem
Güney Kıbrıs-israil-yunanistan Üçlü Zirvesi Atina’da Yapıldı
Güney Kıbrıs-israil-yunanistan Üçlü Zirvesi Atina’da Yapıldı
Rum Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 87 Milyon Euro
Rum Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 87 Milyon Euro
Güney Kıbrıs-yunanistan-mısır Ortak Tatbikat Yapıyor
Güney Kıbrıs-yunanistan-mısır Ortak Tatbikat Yapıyor
Anastasiadis Üçüncü Dönem İçin Aday Olmayacak
Anastasiadis Üçüncü Dönem İçin Aday Olmayacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim