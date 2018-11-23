Prens Wıllıam Ve Düşes Kate, Ağrotur Üssünü Ziyaret Edecek

Londra, 23 Kasım 18 : İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ve eşi Kate Middleton, 5 Aralık’ta Güney Kıbrıs’taki Ağrotur Üssü’nü ziyaret edecek.

Kraliyet çifti, Kıbrıs ziyareti sırasında üste yaşayan İngiliz askerleri, görevliler ve onların aileleriyle biraraya gelecek.

Kensington Palace’ın twitter hesabından duyurulan Prens Wiliam ve Düşes Kate’in Kıbrıs ziyareti, yurtdışında görev yapan askerlere ve görevlilere destek amacıyla gerçekleştirilecek.

İngiltere’nin biri Dikelya, diğeri de Ağrotur’da olmak üzere iki egemen üssü bulunuyor. İki üssün yüzölçümü, adanın toplam yüzölçümünün yaklaşık yüzde üçüne denk geliyor.

(FG)