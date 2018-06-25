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Povek, Derinya Kapısı’nın açılması konusunda “endişeli“

Rum Küçük Esnaf ve Zanaatkarlar Konfederasyonu (POVEK), Derinya Kapısı’nın açılmasından endişe duyduğunu açıkladı.

Povek, Derinya Kapısı’nın açılması konusunda “endişeli“

Rum Küçük Esnaf ve Zanaatkarlar Konfederasyonu (POVEK), Derinya Kapısı’nın açılmasından endişe duyduğunu açıkladı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 08:19
Povek, Derinya Kapısı’nın açılması konusunda “endişeli“

Rum Küçük Esnaf ve Zanaatkarlar Konfederasyonu (POVEK), Derinya Kapısı’nın açılmasından endişe duyduğunu açıkladı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, POVEK’in “Mağusa Bölgesi” sorumlusu Maria Moleski, bölgedeki küçük esnafın Derinya Kapısı’nın açılmasının bölgeye yapacağı etkilerle ilgili kuşkulandığını ve Ayia Napa ile Protara’daki turistlerin KKTC’ye kayacağını ve ticari faaliyetlerde azalma olacağı konusunda kaygı duyduklarını söyledi.
Habere göre Moleski, Rum Hükümeti’ni turistlerin KKTC’ye kaymamasına yönelik tedbir almaya çağırdı ve bu konuyu ciddi şekilde irdeleyerek, bölgedeki turistik canlılığın tehlikeye girmesine müsaade etmemesini istedi.

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Moleski, Derinya Kapısı henüz açılmamış olmasına rağmen, Ayia Napa ve Protara’daki turistlerin, organize şekilde Akyar Geçiş Kapısı aracılığıyla KKTC’ye götürüldüğünü iddia etti.
Kıbrıslı Türk lokantacı,  gece kulübü sahipleri ve mağaza sahipleriyle işbirliği içerisinde olup, belli bir komisyon karşılığında turistleri KKTC’ye götüren Rumlar bulunduğunu öne süren Moleski, Ayia Napa ile Protara’daki turistleri KKTC’ye götüren bazı çeteler bulunduğunu ve bu çetelerin turistlere, Güney Kıbrıs için kötü reklam yaptıklarını savundu.
Moleski, bu çetelerin turistlere “Ayia Napa ve Protara’daki mağazalar hırsızdır, sizi çalarlar” veya “Deli misiniz de Ayina Napa ve Protara’da balık yiyeceksiniz, buradaki lokantalarda hep donmuş balıklar var. Taze ve ucuz balık yemek isterseniz Mağusa veya Girne’de yemelisiniz” dediklerini öne sürdü.

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Son Güncelleme: 25.06.2018 11:36
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