Postayla gelen paketten uyuşturucu çıktı

Larnaka Posta Dairesi’ne Hollanda’dan gelen bir paketten yüksek miktarda uyuşturucu madde çıktı.

Fileleftheros gazetesi, Larnaka Posta Dairesi’ne yurt dışından gelen paketlerde yapılan rutin kontroller sırasında Hollanda’dan gelen bir pakette yüksek miktarda uyuşturucu bulunduğunun tespit edildiğini yazdı.

Haberde, söz konusu paketten 2 kilo hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ve bin adet “ecstasy” hap çıktığı; Rum polisinin, paketin alıcısının Larnaka’da daimi olarak ikamet etmekte olan bir Kıbrıslı Türk olduğunu tespit ettiği belirtildi.

Habere göre söz konusu Kıbrıslı Türk tutuklandı.

