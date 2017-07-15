Politis:“Türkiye’nin Bölgedeki Varlığı Yasadışı Değil”

Politis, Rum yönetiminin tek yanlı “MEB” ilan ettiği bölgedeki 11’inci parselde Total şirketi hesabına çalışan West Capella sondaj gemisi, Total ve EDT Offshore, bölgede ilk sondajı açmak için dün hararetle çalışırken Türkiye’nin, bölgede varlığını hissettirmek istediğine ancak varlığının yasadışı olmadığına dikkat çekti.

SÖZCÜ HRİSTODULİDİS: “DOĞU AKDENİZ’DE SAVAŞ ATMOSFERİ YOKTUR, GERİLİM SAHNESİ BİLGİLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

SAVUNMA BAKANI FOKAİDİS:“GERİLİM ORTAMI ÜRETMEK ULUSAL ÇIKARLARA HİZMET ETMEZ”

Politis, Rum yönetiminin tek yanlı “MEB” ilan ettiği bölgedeki 11’inci parselde Total şirketi hesabına çalışan West Capella sondaj gemisi, Total ve EDT Offshore, bölgede ilk sondajı açmak için dün hararetle çalışırken Türkiye’nin, bölgede varlığını hissettirmek istediğine ancak varlığının yasadışı olmadığına dikkat çekti.

11’inci parselde, Rum yönetiminin “Onisiforu” ismini verdiği yataktaki sondaj çalışmalarının dün normal şekilde devam ettiğine işaret eden gazete, Rum yönetiminin “her şey sakin ve yolunda gidiyor, endişeye mahal yok” vurgusu yaparak “Doğal zenginlik Kıbrıs’ın halkına aittir” söylemini yinelediği bir açıklama yaptığını yazdı.

Gazete, dün akşama kadarki bilgilerin sondajın başlaması için en muhtemel günün Pazar (yarın) olduğu, devam etmekte olan çalışmaların yarın tamamlanmasının beklendiği yolunda olduğunu belirtti.

Gökçeada isimli firkateynin West Capella sondaj gemisinin bulunduğu bölgede ancak Rum yönetiminin sondaj için “güvenlik bölgesi” olarak bağladığı (sondaj gemisinin çevresindeki 5 deniz millik alanı kırmızı bölge ilan etti) bölgelerden, turuncu bölgede, yani sondaj alanına yaklaşık 10 deniz mili mesafede durduğuna da vurgu yapıldı.

Haberde, TC Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin Güzelyurt açıklarında yeni araştırmalar yapacağını açıklaması üzerine, Taşucu limanından demir alan geminin Güzelyurt körfezine doğru yola çıktığı ancak menzile varmadan, Marmara denizine gitmek için Ege’ye doğru yönlendiği bilgisine de yer verildi.

Alithia haberini “Endişeye Gerek Yok… Lefkoşa, Savaş Atmosferi ve Gerilim Sahnesi Fantezilerini Reddediyor” başlığıyla manşete çekti.

TC Enerji Bakanı Albayrak ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Türkiye’nin bundan böyle enerji ve sondaj alanında çok daha aktif olacağı ve Kıbrıslı Türklerin haklarını göz ardı ederek Doğu Akdeniz’de hidrokarbon faaliyeti yürüten Rum yönetiminin yakından izlendiği açıklamalarına yer veren gazete, Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis ve Sözcü Nikos Hristodulidis’in açıklamalarını da aktardı.

FOKAİDİS

Habere göre Fokaidis ,Türkiye’nin, Total’in sondaj çalışmalarına başlamasıyla ilgili eylemlerinin “beklenen” şeyler olduğunu ve endişeye gerek olmadığını söyledi. Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) durumu izlemekte olduğunu belirten Fokaidis “gerilim ortamı üretmek ulusal çıkara hizmet etmez” de dedi.

HRİSTODULİDİS

Sözcü Hristodulidis, dün Sky isimli Yunan radyosuna yaptığı açıklamada, Rum yönetiminin enerji planlamalarının değişmediğini, herkesin (Güney Kıbrıs ve Yunanistan’daki) sorumlu davranması gerektiğini söyleyerek şunları ekledi: “Doğu Akdeniz’de hiçbir savaş atmosferi yoktur, bu şekilde yayanlar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin çıkarlarını ve egemenlik haklarını darbeleme hedefindedir. Gerilim sahnesiyle ilgili bilgiler de gerçeği yansıtmamaktadır. Hepimiz dikkatli olmalıyız.”

“ÇIKACAK SONUÇLARIN KIBIRIS TÜRK TOPLUMUNU DA İLGİLENDİRMESİ GEREKİR”

Rum Dışişleri Bakanlığı ise yazılı açıklama yaparak “Kıbrıs’ın doğal kaynakları Kıbrıs’ın halkına aittir” söylemini yineledi.

Hidrokarbonlardan edinilecek gelirin aktarılacağı bir “Ulusal Yatırım Fonu” kurulmasına ilişkin yasa tasarısının şu an Rum meclisinde bulunduğu belirtilen açıklamada, 11’inci parseldeki çalışmanın keşif niteliğinde olduğu ve “deniz altı zenginliğinin gelecekteki değerlendirilmesinden edinilecek menfaatin ortak olacağı” öne sürülerek, çıkacak sonuçların Kıbrıs Türk toplumunu da ilgilendirmesi gerektiğine işaret edildi.

Rum Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Türkiye’ye “ iyi niyetle ve uluslararası meşruiyet içerisinde hareket etme” çağrısı yapıldı ve “Türk taleplerinin uluslararası hukuk kurallarına uygun olması gerektiği” görüşü ortaya konuldu.

Haravgi ilgili haberlerini “Türkiye MEB’de Gerilimi Tırmandırıyor… Dışişleri Bakanlığı’ndan Uyarılar, İki Gemi ve Bir Denizaltı Gönderdi”, “Savunma Bakanı: Türkiye’nin Meydan Okumaları Bizi Endişelendirmemeli” ve “Türkiye Barbaros’u Omorfo (Güzelyurt) Körfezine Gönderdi” başlıklarıyla okurlarına aktardı.

Fileleftheros ise manşete çektiği haberine “MEB’de Geri Sayım… Matkap Deniz Tabanına İniyor, Ankara ‘Müdahale Haklarına’ Atıfta Bulunuyor” ve “Sözcü Nikos Hristodulidis Kıbrıs ve Yunanistan’daki Herkesi Soğukkanlı Olmaya ve Az Konuşmaya Çağırıyor” başlıklarını attı.