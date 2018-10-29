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Politis Olası Yeni Geçiş Noktaları İçin Ara Bölgede Keşif Yaptı

Lefkoşa, 29 Ekim 18 (.): Lefke/Aplıç ve Derinya kapılarının 12 Kasım’da açılması kararının ardından, iki taraf arasında başka geçiş noktaları da açılması konusunun basında gündeme getirilmeye başlanması üzerine Politis Lefkoşa’daki olası yeni geçiş noktalarını belirlemek üzere ara bölgede keşif yaptı.

Politis Olası Yeni Geçiş Noktaları İçin Ara Bölgede Keşif Yaptı

Lefkoşa, 29 Ekim 18 (.): Lefke/Aplıç ve Derinya kapılarının 12 Kasım’da açılması kararının ardından, iki taraf arasında başka geçiş noktaları da açılması konusunun basında gündeme getirilmeye başlanması üzerine Politis Lefkoşa’daki olası yeni geçiş noktalarını belirlemek üzere ara bölgede keşif yaptı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 08:31
Politis Olası Yeni Geçiş Noktaları İçin Ara Bölgede Keşif Yaptı

Lefkoşa, 29 Ekim 18 (.): Lefke/Aplıç ve Derinya kapılarının 12 Kasım’da açılması kararının ardından, iki taraf arasında başka geçiş noktaları da açılması konusunun basında gündeme getirilmeye başlanması üzerine Politis Lefkoşa’daki olası yeni geçiş noktalarını belirlemek üzere ara bölgede keşif yaptı.
Haberi “Yeni Barikatlar Konusunda Görüşme Gecikiyor” başlığıyla aktaran gazete, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Rum dengi Konstantinos Yorgacis’in, Lefkoşa’nın batı tarafında araçlar için yeni bir geçiş noktası açılması konusunda 2015’te liderlere sundukları önerilerden yola çıkarak araç geçişleri için “Palluriotissa”nın (Okullar Bölgesi) kilit nokta olabileceğini yazdı.
Gazete “kilit nokta olabileceğini” düşündüğü Palluriotissa Lisesi karşısındaki barikat olan “Filatro” (Şevketli) Burcu’nun kenarını işaret etti ve burada çekilmiş bir de fotoğraf yayınladı.
Konu hakkında görüşüne başvurduğu Rum Yönetimi kaynaklarından, şu anda Rum tarafının 12 Kasım’da açılacak iki yeni kapıya öncelik verdiği cevabını alan gazete, bu konuda yetkili iki toplumlu teknik komitenin, yeni geçişlerle ilgili görüşme gündeminin de komitenin sonraki görüşmelerinde şekillendirileceğini kaydetti.
Habere göre bundan sonraki öncelikli geçiş noktalarını “Piroi” (Gaziler) ve “Kokkina” (Erenköy) olarak belirleyen Rum tarafı, Gaziler’de açılacak geçidin Eğlence-Larnaka yolunu açabileceği, Akdoğan’da yaşayan Kıbrıslı Türklerin de çıkarına olacağı, Erenköy’de açılacak geçidin ise Aşağı Pirgo’da sakin Rumların “birçok insani sorununu gidereceği” görüşünü ortaya koyuyor.
Lefkoşa Türk ve Rum Belediye Başkanları Harmancı ve Yorgacis’in Lefkoşa’nın batı kesiminde araç geçişleri için 2015’te liderlere sunduğu seçenekler arasında Palluriotissa ve Flatro (Şevketli) Burcu arasından geçen “Spirou Hristodulu yolu” olduğunu yazan gazete, diğer iki seçeneğin ise “Pontikidi” bölgesindeki “Agiu İlarona” yolu ve SOPAZ bölgesindeki Mağusa’ya giden yol olduğunu belirtti.
Lefkoşa’da araç geçişleri için diğer bir seçeneğin de halen diplomatik araç geçişleri için kullanılmakta olan Ledra Palace olabileceği, hatta bu konunun Lefkoşa’nın Rum kesiminde gerçekleştirilen, Harmancı ve Yorgacis’in de katıldığı kültürel miras konulu UNERSCO konferansı sırasında gündeme getirildiği kaydedilen haberde, konudaki tek engelin bölgedeki BM Barış Gücü görünmesine karşın BM’ye bu yönde hiçbir resmî talepte de bulunulmadığını ekledi.
UZMANLAR VE MÜDAHİL UNSURLAR BUGÜN CEP TELEFONLARI MESELESİNİ GÖRÜŞECEK
Gazete haberinin “’Kolay’ GYÖ, Bakalım…. Bugün Cep Telefonları İçin İstişare” başlığıyla ayırdığı bölümünde ise, uzmanların ve cep telefonları konusuna müdahil olan unsurların, bugün, Lüksemburg’daki GSM portalının, Kıbrıs’ta faaliyet gösteren bütün GSM operatörlerinin ayrı ayrı işbirliği yapmasıyla değerlendirilmesi formülünü görüşeceği bilgisini paylaştı.
Bu kez, böyle bir anlaşmanın Avrupa müktesebatına uygunluğu konusunda görüş istenen Avrupa Komisyonu’ndan da teyit alındığına dikkat çeken gazete, böylece birkaç yıl önce bu önerinin hayata geçirilmesini engelleyen Rum tarafındaki mevzuatın değiştirilmesi yolunun da açılmış olduğuna işaret etti.
(ŞA/HA)
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