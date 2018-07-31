Politis Gazetesine Yönelik Tehditler



“Politis” gazetesi, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlara yönelik 1963-64 ve 1974 yıllarında yapılan saldırılara ilişkin hazırladığı haberler sebebiyle Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) mensubu bir kişinin gazeteye yönelik ölüm tehditlerinde bulunduğunu yazdı.

Gazete “Sizi Canlı Canlı Yakacağız” başlığı atlında verdiği haberinde, RMMO’da Sözleşmeli Er olarak görev yapan bir kişinin, gazetenin “Facebook” sayfasında, gazetecilere yönelik tehditler içeren yorumlar ve mesajlar gönderdiğini, Rum makamların da soruşturma başlattıklarını yazdı.

Geçtiğimiz Pazar günü “Politis” gazetesinde yer alan ve 1964 yılında Pile’de Kıbrıslı Türklerin öldürülmelerine ilişkin haber üzerine RMMO’da sözleşmeli personel olarak görev yapan “Haralambos Zinonos” isimli bir kişinin, gazetenin Facebook sayfasında yorum yaparak, gazetecileri yakmakla tehdit ettiğini belirten gazete, söz konusu şahsın, daha sonra yine aynı sayfaya yaptığı yorumda, tehditleri iş yerindeki bir başka kişinin, telefonu açıkken kendisiymiş gibi yazdığını savunarak, özür dilediğini aktardı.

Gazete, söz konusu tehditlerin ilgili makamlara iletildiğini, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ve Rum polisinin hemen harekete geçerek şahıs hakkında soruşturma başlattıklarını da vurguladı.

