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Polislerin Aldığı Sahte Diplomaları Veren Eğitim Kuruluşları Da Şüpheli

Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki bir kolejden sahte diploma alan polislerle ilgili başlatılan soruşturmada bir skandal daha ortaya çıktı.

Polislerin Aldığı Sahte Diplomaları Veren Eğitim Kuruluşları Da Şüpheli

Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki bir kolejden sahte diploma alan polislerle ilgili başlatılan soruşturmada bir skandal daha ortaya çıktı.

19 Aralık 2014 Cuma 09:15
Polislerin Aldığı Sahte Diplomaları Veren Eğitim Kuruluşları Da Şüpheli
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 Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki bir kolejden sahte diploma alan polislerle ilgili başlatılan soruşturmada bir skandal daha ortaya çıktı.

Politis gazetesi, edindiği bilgilere dayanarak, Güney Kıbrıs’taki en az 3 eğitim merkezinin, derslerin kalitesi ve “diplomaların değeri” konusunda şüpheli olduğunu yazdı.

Haberde, eğitim merkezlerinin, akademik yeterliliği şüpheli olan bazı yabancı üniversitelerle işbirliğinin de bulunduğu ve soruşturma kapsamında, bu gibi faaliyetlerde bulunan eğitim merkezlerinin kapatılması için gerekli prosedürün başlatılmasının istendiği belirtildi.

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