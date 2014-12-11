Polislere Sahte Diploma

Güney Kıbrıs’ta polisin, en az üç polis mensubunun Lefkoşa Rum kesimindeki bir kolejden sahte diplomalar aldığına dair şikayetle ilgili soruşturma yürüttüğü haber verildi.

Alithia gazetesi, söz konusu kolejde çalışan bir öğretmenin, eğitim alan bazı polislere derste olmamalarına rağmen desteymiş gibi göstermeye ve müfredat ve sınavla ilgili bazı materyaller vermeye mecbur edildiği şikayetinde bulunduğunu yazdı.

Bunun üzerine polisin kolejle ilgili soruşturma başlattığını kaydeden gazete, kolejde yapılan aramada bazı belge ve elektronik eşyalara el konulduğunu, ayrıca kolej müdürünün gözaltına alındığını belirtti.