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Polisle ilgili ŞikÂyetlerde artış

Polisle ilgili ŞikÂyetlerde artış

21 Ağustos 2018 Salı 10:44
Polisle ilgili ŞikÂyetlerde artış

Rum tarafındaki vatandaşların, bu yıl polis aleyhindeki şikâyetlerinde artış gözlemlendiği ifade edildi.


Fileleftheros, yetkileri dahilinde olmayan konularla ilgili olarak da başvuru yapılan Polis Aleyhindeki İddia ve Şikâyetlerin Araştırılmasıyla İlgili Bağımsız Makama yapılan şikâyetlerin 200’ü geçmesinin beklendiğini yazdı.

Gazeteye göre, Polis Aleyhindeki İddia ve Şikâyetlerin Araştırılmasıyla İlgili Bağımsız Makam Başkanı Andreas Pashalidis, 2018 yılının ilk 7 ayında, polis aleyhindeki şikâyetlerde küçük bir artış olduğunu belirtti.

Pashalidis, bunun doğal olduğunu çünkü vatandaşların bağımsız makamın rolü ve amacını anlamadıklarını ekledi.
 

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Son Güncelleme: 21.08.2018 14:40
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