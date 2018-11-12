banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92102
ALTIN
211.053
DOLAR
5.4481
STERLİN
7.0350
EURO
6.1378
Kiralık araç soruşturması tamamlandı
Kiralık araç soruşturması tamamlandı
Teskol teminata bağlandı
Teskol teminata bağlandı
Denk 2 gün tutuklu kalacak
Denk 2 gün tutuklu kalacak
Amougou teminatı yerine getiremedi
Amougou teminatı yerine getiremedi
banner282
Flaş Haber
Bana iftira attılar
Kapat

Polisiye Olaylar

Lefkoşa, 12 Kasım 18 : Lakadamya’da fare ilacıyla  zehirlenerek ölen  3 köpekle ilgili olayın henüz kapanmadığı belirtildi. 

Polisiye Olaylar

Lefkoşa, 12 Kasım 18 : Lakadamya’da fare ilacıyla  zehirlenerek ölen  3 köpekle ilgili olayın henüz kapanmadığı belirtildi. 

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:44
Polisiye Olaylar
Lefkoşa, 12 Kasım 18 : Lakadamya’da fare ilacıyla  zehirlenerek ölen  3 köpekle ilgili olayın henüz kapanmadığı belirtildi. 
Fileleleftheros gazetesi, köpeklerin sahibinin çalışanı olan bir kişinin; lenf bezlerinin şişmesiyle fare ilacından  etkilendiğini yazdı. 
Bu olayın geçtiğimiz Eylül ayında yaşandığını anımsatan gazete Rum Devlet Laboratuvarı’nın bu konudaki tahlilileri yurt dışına göndermesinin ihtimal dışı olmadığını çünkü söz konusu fare ilacına  ilişkin tahlilin, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilenler arasında bulunmadığını belirtti. 
Habere göre köpeklerin sahibi gazeteye yaptığı açıklamada, tahlil ve incelemelere binlerce Euro verdiklerini ancak çalışanının iyileştirilemediğini, Devlet Laboratuvarı’nın da fare ilacı tahlili konusunda yetkili olmadığını ifade etti. 
LOKANTAYI SOYDU VE TUTUKLANMAK İÇİN BEKLEDİ 
Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise Baf’a bağlı Peya’da bulunan bir lokantayı, cumartesi günü sabaha yakın  soyan 42 yaşındaki Gürcü asıllı kişinin, hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra bölgeden ayrılmadığını, neticesinde ise lokantanın sahibi tarafından yakalanarak polise teslim edildiğini yazdı.
Gazete, lokanta sahibinin, alarm sisteminin susturulduğunu anlaması üzerine lokantaya gittiğini, polisin olay yerine gelmesini beklerken kamera kayıtlarını incelediğini, daha sonra ise kamera kayıtlarından tespit ettiği hırsızın lokantanın çevresinde gezdiğini görmesi üzerine bu kişiyi yakalayarak polise teslim ettiğini belirtti. 
KUNDAKLAMA 
Gazete bir başka haberinde ise Limasol’da, geçtiğimiz Cumartesi akşamı meydana gelen bir başka olayda 56 yaşındaki bir kişiye ait  “Remax” isimli emlak bürosunun kundaklandığını yazdı. 
Habere göre el yapımı bombanın kullanıldığı kundaklama olayı neticesinde, emlak bürosu geniş çapta zarar gördü. 
(FK/HÖ)
**************

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eleni Theoharus Arnavutluk’ta İstenmeyen Kişi
Eleni Theoharus Arnavutluk’ta İstenmeyen Kişi
Disi’nin Kurucusu Ve Rum Yönetimi Eski Başkanı Glafkos Klerides Ölümünün 5’inci Yılında Anıldı
Disi’nin Kurucusu Ve Rum Yönetimi Eski Başkanı Glafkos Klerides Ölümünün 5’inci Yılında Anıldı
Derinya Ve Lefke/aplıç’ın Açılmasına Yabancı Basından Yoğun İlgi
Derinya Ve Lefke/aplıç’ın Açılmasına Yabancı Basından Yoğun İlgi
Ulusal Konsey Toplantısı Sona Erdi...
Ulusal Konsey Toplantısı Sona Erdi...
Fahiş Kira Fiyatlarına Çadırlı Protesto
Fahiş Kira Fiyatlarına Çadırlı Protesto
“anastasiadis Paris’te Erdoğan İle Kısa Bir Görüşme Gerçekleştirdi”
“anastasiadis Paris’te Erdoğan İle Kısa Bir Görüşme Gerçekleştirdi”
Hristodulidis: “abd, Çözüm Çabalarında Türkiye’nin Rolünü Algılıyor”
Hristodulidis: “abd, Çözüm Çabalarında Türkiye’nin Rolünü Algılıyor”
Fransa Ve Almanya Büyükelçilerinden Ortak Barış Mesajı
Fransa Ve Almanya Büyükelçilerinden Ortak Barış Mesajı
“ulusal Konsey” Toplantısının Hararetli Geçmesi Bekleniyor
“ulusal Konsey” Toplantısının Hararetli Geçmesi Bekleniyor
Lute’un Yeni Fikirleri Referans Şartlarına Eklemesinden Korkuluyor
Lute’un Yeni Fikirleri Referans Şartlarına Eklemesinden Korkuluyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim