Polisiye Olaylar





Lefkoşa, 12 Kasım 18 : Lakadamya’da fare ilacıyla zehirlenerek ölen 3 köpekle ilgili olayın henüz kapanmadığı belirtildi.Fileleleftheros gazetesi, köpeklerin sahibinin çalışanı olan bir kişinin; lenf bezlerinin şişmesiyle fare ilacından etkilendiğini yazdı.Bu olayın geçtiğimiz Eylül ayında yaşandığını anımsatan gazete Rum Devlet Laboratuvarı’nın bu konudaki tahlilileri yurt dışına göndermesinin ihtimal dışı olmadığını çünkü söz konusu fare ilacına ilişkin tahlilin, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilenler arasında bulunmadığını belirtti.Habere göre köpeklerin sahibi gazeteye yaptığı açıklamada, tahlil ve incelemelere binlerce Euro verdiklerini ancak çalışanının iyileştirilemediğini, Devlet Laboratuvarı’nın da fare ilacı tahlili konusunda yetkili olmadığını ifade etti.LOKANTAYI SOYDU VE TUTUKLANMAK İÇİN BEKLEDİFileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise Baf’a bağlı Peya’da bulunan bir lokantayı, cumartesi günü sabaha yakın soyan 42 yaşındaki Gürcü asıllı kişinin, hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra bölgeden ayrılmadığını, neticesinde ise lokantanın sahibi tarafından yakalanarak polise teslim edildiğini yazdı.Gazete, lokanta sahibinin, alarm sisteminin susturulduğunu anlaması üzerine lokantaya gittiğini, polisin olay yerine gelmesini beklerken kamera kayıtlarını incelediğini, daha sonra ise kamera kayıtlarından tespit ettiği hırsızın lokantanın çevresinde gezdiğini görmesi üzerine bu kişiyi yakalayarak polise teslim ettiğini belirtti.KUNDAKLAMAGazete bir başka haberinde ise Limasol’da, geçtiğimiz Cumartesi akşamı meydana gelen bir başka olayda 56 yaşındaki bir kişiye ait “Remax” isimli emlak bürosunun kundaklandığını yazdı.Habere göre el yapımı bombanın kullanıldığı kundaklama olayı neticesinde, emlak bürosu geniş çapta zarar gördü.(FK/HÖ)**************