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Polis Gizli Dosyalarının Sızdırılmasına Araştırma...

Lefkoşa, 12 Mayıs 18 (.): Rum Polis Genel Müdürü’nün, İç Denetim Birimi’ne, Politis gazetesinin, polisin gizli belgelerinin yer altı dünyasına sızdırıldığı, polislerin ve muhbirlerinin tehlikede olduğu haberindeki bilgileri araştırma emri verdiği bildirildi.

Polis Gizli Dosyalarının Sızdırılmasına Araştırma...

Lefkoşa, 12 Mayıs 18 (.): Rum Polis Genel Müdürü’nün, İç Denetim Birimi’ne, Politis gazetesinin, polisin gizli belgelerinin yer altı dünyasına sızdırıldığı, polislerin ve muhbirlerinin tehlikede olduğu haberindeki bilgileri araştırma emri verdiği bildirildi.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 09:13
Polis Gizli Dosyalarının Sızdırılmasına Araştırma...
Lefkoşa, 12 Mayıs 18 (.): Rum Polis Genel Müdürü’nün, İç Denetim Birimi’ne, Politis gazetesinin, polisin gizli belgelerinin yer altı dünyasına sızdırıldığı, polislerin ve muhbirlerinin tehlikede olduğu haberindeki bilgileri araştırma emri verdiği bildirildi.
Politis’in haberine göre, yeraltı dünyasına sızdırılanlar, Rum tarafında faaliyet gösteren kişiler ve eylemleriyle ilgili polis veri tabanında kayıtlı bilgi notlarıydı. Polisin, bu veri tabanına sadece belirli görevlilerin erişimi olduğu, her birinin sisteme kendi özel şifresiyle giriş yapabildiği, bu nedenle sızdırılan belgelerin izlerinin takip edilebileceği kaydedildi.
Aynı gazete, Rum polisi bünyesinde kurulacağı açıklanan Polis Özel Harekât biriminin, istihbarat toplamak gerekçesiyle yeraltı dünyasına hiçbir şekilde temas etmeyecek şekilde işleyeceğini yazdı.
Yeni birimin mensuplarının, her bir birimden büyük bir titizlikle seçileceğini ve kimliklerinin gizli tutulacağını belirten gazete, bu kişilerin, suç unsurlarının elinde bulunanlardan çok daha çağdaş özel teçhizata sahip olacağını yazdı.
Gazete, birkaç ay içerisinde oluşturulması planlanan polis özel harekât birimine, yeraltı dünyası ile ilişkisi olduğuna dair herhangi bir şüphe veya lekesi bulunmayan, sorgu ve örgütlü suçta uzman memurlar alınacağını belirtti.
(ŞA/SEL)
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