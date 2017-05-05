Güney Kıbrıs:
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05 Mayıs 2017 Cuma 09:19

Polis Genel Müdür Yardımcısına Cezai Soruşturma

Rum basını, Rum Polis Genel Müdür Yardımcısı Andreas Kiriaku hakkında polisin gizli bilgilerini sızırma suçlamasıyla cezai soruşturma başlatıldığına ilişkin haberleri manşetlerine taşıdı.

Polis Genel Müdür Yardımcısına Cezai Soruşturma
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Lefkoşa, 5 Mayıs 17: Rum basını, Rum Polis Genel Müdür Yardımcısı Andreas Kiriaku hakkında polisin gizli bilgilerini sızırma suçlamasıyla cezai soruşturma başlatıldığına ilişkin haberleri manşetlerine taşıdı.

Politis gazetesi, manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Polis Genel Müdür Yardımcısı Andreas Kiriaku’nun, polis içerisindeki rüşvete ilişkin bir araştırmayı AKEL Milletvekili İrini Haralambidu’ya ve akabinde de basına sızdırmakla suçlandığını yazdı.

Kiriaku’nun ayrıca, Aya Napa’da gerçekleştirilen ve dört kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayete ilişin İnterpole ait bilgileri de sızdırmakla suçlandığını belirten gazete, Kiriaku hakkında cezai soruşturma açılmasının ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından görevden alınması ihtimalinin de bulunduğunu aktardı.

(SB/ŞEB)

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