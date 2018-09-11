Polis Aleyhindeki ŞikÂyetlerin %75 İ Kötü Muamele İle İlgili

Lefkoşa, 11 Eylül 18 (.): Rum tarafında faaliyet gösteren “Vatandaşın Poliste Yönelik İddia ve Şikayetlerini Bağımsız Araştırma Birimi” tarafından hazırlanan rapor, polis aleyhine yapılan şikayetlerin büyük kısmının “kötü muamele” ile ilgili olduğunu ortaya koydu.

Fileleftheros’un haberine göre, 2015-2017 dönem raporunu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sunan Vatandaşın Poliste Yönelik İddia ve Şikayetlerini Bağımsız Araştırma Birimi Başkanı Andreas Pashalidis, 2015-2017 yılları arasında yapılan yaklaşık 240 şikayetin 2013 yılına oranla yüzde 75 arttığını kaydetti.Pashalidis, yapılan incelemeler sonucunda, şikayetlerin yüzde 40’nın asılsız olduğunun anlaşıldığını da sözlerine ekledi.(AG/ŞA/FEZ)