“Polis Yanlış Kişileri Tutukladı”

KIBRISLI TÜRKLERİN KENDİSİNİ DÖVDÜĞÜNDEN ŞİKAYET EDEN RUM, “GERÇEK FAİLLERİN ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYARAK DOLAŞTIĞINI” SAVUNDU

Limasol’un Akridia köyünden 48 yaşındaki bir Rum, 21 Ağustos 2018’de 3’ü Kıbrıslı Türk 4 kişi tarafından dövüldüğü şikayeti üzerine tutuklanan kişilerin, kendisini “dövenler” olmadığını, Rum polisinin “yanlış kişileri tutukladığını” savundu.

Alihtia; “Kıbrıslı Türklerin Kıbrıslı Rum’un Yaralanmasıyla Hiçbir Alakası Yok... Akridia Köyü Bölgesinde Demir Çubukla Dövülmüş Görünen 48 Yaşındaki Çiftçi Alithia’ya, Yanlış Kişiler Tutuklandı Dedi” başlık ve spotlarıyla aktardığı haberinde yakalanan 4 kişinin 5 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığını kaydetti.

Daha önce Rum basınında “doktor muayenesinde bir çiziği bile olmadığı saptandığı” haberi ile gündeme gelen 48 yaşındaki Rum, bu gazeteye yaptığı açıklamada, şikayeti üzerine Rum polisinin tutukladığı kişilerin “dayak” olayıyla hiçbir alakası olmadığını, polisin yanlış kişileri tutukladığını, “gerçek faillerin ellerini kollarını sallayarak dolaşmakta olduğunu” söyledi.

Gazete, adının açıklanmadığı Rum’un “olayın cereyan ettiği bölgede Kıbrıs Türk plakalı bir aracın dolaşmasını şüpheli gördüğü için polise bildirmek gereği duyduğunu söylediğine işaret etti. Şikayet üzerine de araçta bulunan 4 kişinin tutuklandığını belirten gazete, “Nihayetinde, üç Kıbrıslı Türk ve bir Romen’in, bölgedeki bir inşaatta çalıştıkları için o yoldan geçmelerinin haklı gerekçesi olduğunu kabul etti” ifadesine yer verdi.

Tutuklanan 4 kişinin, teşhis prosedüründen de geçirildiğini, ancak şikayetçi Rum tarafından, kendisini döven kişiler olarak teşhis edilmediğini kaydeden gazete, 48 yaşındaki Rum’un “dayak” olayının nasıl cereyan ettiğine dair anlattıklarını da aktardı.

Habere göre 21 Ağustos’ta aracı ile, bahçesine on dakika mesafede seyretmekte olduğunu, dağın yamacında dolaşmakta olan 4 kişi fark ettiğini ve daha önce hem kendisinin hem de diğer çiftçilerin bahçelerinden sebze çalınması nedeniyle bu kişileri şüpheli addettiğini anlattı.

4 kişiye, ‘durun, bölgede ne işiniz var, hırsız mısınız?” diye seslendiğini ancak cevap alamadığını, bunun üzerine demir çubuk (levye) alarak bu kişileri kovalamanın doğru olacağını düşündüğünü söyleyen Rum, söz konusu kişilerin önce kaçtıklarını, ancak 100 metre sonra durup kendisine doğru gittiklerini söyledi. Şikayetçi, kişilerden birinin fanilasından tuttuğunu, ötekinin de elindeki demir çubuğu alıp kendisine vurduğunu, çubuğu geri almayı başardığını ancak yeniden elinden alan kişilerden bir darbe daha aldığını, darbelerden birinin başına, ötekinin burnuna isabet ettiğini söyledi.

Gazete, sözkonusu Rum’un Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’ndeki muayenesinde, görünürde herhangi bir darp izine rastlanmadığını ancak sonradan burnunda kırık saptandığını ekledi.

Rum basınında, şikayetçi olduğu 4 kişiyi kendi tarlasında yakaladığı şeklinde aktarılanları da yalanlayan Rum, KKTC plakalı araçtan şüphelenme nedeninin daha önce bölgede hiç KKTC plakalı araç görmemesi olduğunu, keza bahçelerden yapılan hırsızlıkların ötesinde bölgede kundaklamalar da yaşandığı için durumu polise aktarma gereği duyduğunu anlattı.

