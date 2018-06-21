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Polis İki Ayrı Olayda, Silah Taşıyan ve Tasarrufunda Tabanca Bulunduran İki Kişiyi Tutukladı!

Rum polisinin iki ayrı olayda, aracında G 3 askeri tüfek ve 200 mermi bulunduran 22 yaşındaki bir genç ile evinde hava tabancası bulunduran 52 yaşındaki bir kişiyi tutukladığı belirtildi. 

Polis İki Ayrı Olayda, Silah Taşıyan ve Tasarrufunda Tabanca Bulunduran İki Kişiyi Tutukladı!

Rum polisinin iki ayrı olayda, aracında G 3 askeri tüfek ve 200 mermi bulunduran 22 yaşındaki bir genç ile evinde hava tabancası bulunduran 52 yaşındaki bir kişiyi tutukladığı belirtildi. 

21 Haziran 2018 Perşembe 09:17
Polis İki Ayrı Olayda, Silah Taşıyan ve Tasarrufunda Tabanca Bulunduran İki Kişiyi Tutukladı!

Rum polisinin iki ayrı olayda, aracında G 3 askeri tüfek ve 200 mermi bulunduran 22 yaşındaki bir genç ile evinde hava tabancası bulunduran 52 yaşındaki bir kişiyi tutukladığı belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi, Rum polisi, Güney Lefkoşa’ya bağlı Strovolo semtinde şüpheli şekilde dolaşan 22 yaşındaki gencin aracında yaptığı aramada 1 adet G 3 askeri tüfek, 200 mermi ve aralarında bir adet lazer, sopa, askeri süngü, yün maske gibi eşyalar da  tespit ettiğini yazdı.
Habere göre diğer olayda ise polis,  Güney Lefkoşa’da ikamet etmekte olan 52 yaşındaki bir kişinin evinde ise bir adet hava tabancası, bir adet askeri sis bombası, bir şok cihazı, bir çift kelepçe, susturucu, paintball tabancası ve 21 patlangaç  buldu. 
Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi 52 yaşındaki kişi için 2 gün tutukluluk emri verdi. 

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BAF’TA TUTUKLAMA 
Öte yandan Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde Rum polisinin, aracında patlayıcı ve çeşitli cisimler bulunduran Baf sakini 32 yaşındaki kişiyi tutukladığını yazdı. 
Habere göre 32 yaşındaki kişinin aracında kısa namlulu av tüfeği, çok sayıda mermi, barut dolu metal boru tespit edildi. 
 

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Son Güncelleme: 21.06.2018 12:26
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