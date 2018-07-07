Polis Haberleri...

Rum polisinin, Mart ile Mayıs ayları arasında birçok suça karışan Nikos Mezeridis’i tutukladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin, 30 yaşındaki Nikos Mezeridis ile birlikte 3 kişiyi daha tutukladığını yazdı.

Habere göre, Baf Mahkemesi; Mezeridis hakkında 7 gün tutukluluk emri verdi.

Öte yandan Politis gazetesi; Rum polisinin, gülme gazının yasadışı satışının endişe verici boyutlarda olması nedeniyle Larnaka ve “Mağusa bölgesinde” yaptığı operasyon çerçevesinde 5 kişiyi tutukladığını yazdı.

Habere göre polis, 17 ve 50 yaş aralığında olan 5 kişiyi suçüstü, turistlere gülme gazı satarken yakaladı.

Öte yandan Alithia gazetesi; polisin, geçtiğimiz Perşembe akşamı 56 yaşındaki bir kişinin aracının, konan bomba nedeniyle kundaklanması olayıyla ilgili olarak 18 yaşındaki 2 kişiyi tutukladığını belirtti.

