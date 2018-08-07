Poli’de Çıkan Yangın İçin Yoğun Telefon Çağrısı



Baf’a bağlı Poli köyündeki kamp alanında çıkan yangın nedeniyle 112 acil servise yönelik yoğun çağrının yapıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin, geçtiğimiz Pazar günü Baf’a bağlı Poli köyündeki kamp alanında çıkan yangına ilişkin olarak 112 acil servisine yapılan çağrıların hepsine yanıt veremediğini, bu nedenle bir rapor hazırlanmasının istenildiğini yazdı.

Gazete itfaiye ekiplerinin yangına derhal müdahale ettiğini ancak 112’yi arayıp da bilgi vermek isteyen veya olaydan söz eden vatandaşların yanıt alamadıklarını belirtti.

Yangının çıktığı esnada, 112 çağrılarına yanıt veren sadece bir polisin bulunduğunu, çağrıların artmasının ardından ise polis sayısının 2’ye çıktığını ancak hepsine yanıt verilmesinin mümkün olmadığını belirten gazete, rapor istenilmesinin nedeninin ise, iyileştirme amacıyla, ciddi olaylar karşısında sorun bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması olduğunu yazdı.

