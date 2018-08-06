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Poli Hrisohu’da Yangın…. “Attiki’ye Ramak Kaldı”

250 KİŞİ, GEREĞİ HALİNDE DENİZE GİRMEK ÜZERE SAHİLE GÖNDERİLDİ

Poli Hrisohu’da Yangın…. “Attiki’ye Ramak Kaldı”

250 KİŞİ, GEREĞİ HALİNDE DENİZE GİRMEK ÜZERE SAHİLE GÖNDERİLDİ

06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:22
Poli Hrisohu’da Yangın…. “Attiki’ye Ramak Kaldı”

250 KİŞİ, GEREĞİ HALİNDE DENİZE GİRMEK ÜZERE SAHİLE GÖNDERİLDİ

Baf’ın Poli-Hrisohu bölgesindeki kamp (camping) alanında cumartesi gecesi kundaklama sonucu çıktığı belirlenen yangın, Yunanistan’ın Attiki bölgesinde yaşanan görüntüleri yeniden canlandırdı.

Fileleftheros’un “Poli Hrisohu’da Yeni Attiki’ye Ramak Kaldı… Kampçılar Yanma Tehlikesi Nedeniyle Güvenlikleri İçin Denize Yönlendirildi” başlıklı haberine göre, kamp bölgesinin etrafını çeviren kamışlık alanda başlayan ve kuru otlarla okaliptüs ağaçlarına sıçrayarak, süratle yayılan yangın nedeniyle Rum itfaiyesini ve Sivil Savunma Teşkilatı’nı alarma geçirdi.

Rum polisinin, Sivil Savunma Teşkilatı’yla işbirliğinde kamp alanıyla bölgedeki konutları tedbir amacıyla boşalttığı ve 250’den fazla kişi gerekmesi halinde denize girerek, yangından kurtulmaları için sahile gönderdi. Rum Liman polisine ait bir tekne, yangının sahile kadar ulaşması ve kişilerin denize girmek zorunda kalması halinde tahliye görevi yapmak üzere sahile yakın bir noktada demirledi. Gazete, bu haliyle Poli Hrisohu sahilinde “Attiki”deki trajedi görüntüsü canlandığına vurgu yaptı.

Habere göre, Rum İtfaiye Teşkilatı, Orman Dairesi kaymakamlık ve bölge köylerinden canlı ve cansız unsurlarından oluşan imkanların katıldığı söndürme çalışmaları, 3 saat sonra sonuç verdi ve Yunanistan’daki gibi bir trajedi önlenmiş oldu. Yangında 4 dekarlık alandaki ağaçlar, kuru otlar kül oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla yapılan incelemelerde yangının kundaklanma sonucu çıktığı saptandı.

Haberi, Haravgi “Yangın Poli Hrisohu’daki Kampı Tehlikeye Soktu… Yaklaşık 250 Kişi Güvenli Bölgeye Nakledildi”,  Politis “Yangın Nedeniyle Tahliye” ve Alithia “Poli Hrisohu’da Yangın… Kampçılar Korku Sahnesi Yaşadı” başlığıyla geniş ölçekte aktardı.

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Son Güncelleme: 06.08.2018 13:33
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