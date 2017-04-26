Plebisit Kararını Yüksek Mahkemeye Gönderen Anastasiadis’e Tepkiler

Rum Meclisi tarafından onaylanan ve Güney Kıbrıs’taki okullarda kutlanacak anma günlerinin belirlenmesi yetkisini Rum Meclisi’nden alarak Eğitim Bakanı’na veren yasa tasarısını imzalamayarak Yüksek Mahkeme’ye göndermeyi seçen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e başta AKEL olmak üzere birçok çevreden tepkiler geldi.

“SEÇENEKLERİ VARDI-BAŞKAN ANINDA ÇÖZÜM YERİNE EN YAVAŞ OLANINI SEÇTİ”

ANDROS KİPRİANU ANASTASİADİS’E PATLADI: “TEK DERDİ SEÇİMLER”

“EĞER ANASTASİADİS, KANDIRDIĞI KİŞİLERİN ONU YENİDEN DESTEKLEYECEĞİNİ ZANNEDİYORSA ÇOK YANILIYOR”

DİSİ DE TEPKİLİ... BAŞKAN YARDIMCISI YORGOS YEORGİU’DAN AKEL’E DESTEK

Lefkoşa, 26 Nisan 17: Rum Meclisi tarafından onaylanan ve Güney Kıbrıs’taki okullarda kutlanacak anma günlerinin belirlenmesi yetkisini Rum Meclisi’nden alarak Eğitim Bakanı’na veren yasa tasarısını imzalamayarak Yüksek Mahkeme’ye göndermeyi seçen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e başta AKEL olmak üzere birçok çevreden tepkiler geldi.

Politis gazetesi: “Başkan İsteseydi Seçenekleri Vardı – Siyasi Olarak Hukuki Karar aldı – Başkan Anında Çözüm Yerine En Yavaş Olanını Seçti – Andros Kiprianu Anastasiadis’e Patladı: Tek Derdi Seçimler” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Anastasiadis’in plebisit kararı olarak da anılan söz konusu yasayı onaylamamasına Güney Kıbrıs’ta başta AKEL olmak üzere sert tepkiler geldiğini yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in plebisit kararını imzalamayarak Yüksek Mahkeme’ye gönderme kararının iç cephede yeni krize yok açtığını ve özellikle AKEL’in Anastasiadis’e karşı açıkça söylemler vermeye başladığını belirtti.

“SİYASİ BİR KARARDI ANCAK HUKUKİ BAKTI... TEK SEÇENEĞİ DEĞİLDİ”

Habere göre, hukuki ve siyasi çevreden birçok yetkili, gazeteye, plebisit yasasının tamamen siyasi bir karar olduğunu ancak Anastasiadis’in konuya tamamen hukuki açıdan bakmayı tercih ettiğini belirtirken, Anastasiadis’in yasayı Yüksek Mahkeme’ye göndermesinin tek seçeneği olmadığının da altını çizdiler.

Gazete, Anastasiadis’in söz konusu yasayı, Başsavcılığın görüşüne rağmen imzalayabileceğini, bu durumda böyle bir kararın siyasi olarak düşünülüp onaylanan ilk yasa da olmayacağını aktardı.

ESKİ BAŞSAVCIDAN ÖRNEKLER...

Habere göre eski Rum Başsavcısı Alekos Markidis konuya ilişkin gazeteye yaptığı açıklamada, daha önce Yorgos Vasiliu’nun “resmi boşanma ve nikaha ilişkin” bir düzenlemeyi Yüksek Mahkeme’ye sormadan imzaladığını, anayasa düzenlemesinin sadece Vasiliu döneminde değil sonrasında iki ayrı olayda daha gerçekleştirildiğini, sonunda bu düzenlemelerin “İhtiyaç Hukuku’nun” uygulanması çerçevesinde, anayasanın temel unsurları dışındaki yasalara uygulanabileceği kanısının yerleştiğini belirtti.

Gazete, Dimitris Hristofyas’ın başkanlığı döneminde de meclisin onayladığı bir yasayı yüksek mahkemeye götürmek isteyen Hristofyas ile yasanın anayasaya aykırı olmadığı yönünde görüş veren Başsavcı arasında anlaşmazlık yaşandığını, Hristofyas’ın kendi düşüncesini kabul ettirmek için özel avukattan görüş aldığını vurguladı.

Haberde ayrıca, Anastasiadis’in yasa tasarısını, Anayasaya aykırı olduğu iddia edilen kısmının yeniden düzenlenmesi için neden meclise geri göndermeyerek çok daha uzun sürecek bir yolu seçtiği sorusu da gündeme getirilirken, Rum Meclisi’ne geri gitmesi ve yeniden oylanması için tanınan sürenin 15 gün olmasına karşın Yüksek Mahkeme’nin önünde, Mayıs 2016 seçimleri öncesinden gönderilmiş yasa tasarılarının dahi beklemede bulunduğu ifade edildi.

KİPRİANU: “İLGİLENDİĞİ TEK ŞEY SEÇİMLER”

Gazete bir diğer haberinde, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun dün çeşitli radyo ve TV programlarına yaptığı açıklamalarda “aldatılmış bir siyasetçinin acısı ve kızgınlığıyla konuştuğu” yorumunda bulundu.

Habere göre Kiprianu, Anastasiadis’in yasayı yüksek mahkemeye göndereceğini Pazar günü basından öğrendiğini belirtirken kendisinin “Anastasiadis gibi hukukçu olmadığını”, bu yüzden Başsavcının haklı olması ihtimalini göz ardı etmediğini ifade etti.

“NEDEN ÖNCEDEN GÖRÜŞ ALMADI?”

Anastasiadis’in söz konusu yasa hakkında neden bugüne kadar hukuki görüş almadığı sorusunu da gündeme getiren Kiprianu: “Biz DİSİ’nin önerisine karşıydık. Diyalogun yeniden başlamamasını sağlayacak koşulları oluşturmak ve Başkan’ın işini kolaylaştırmak için bunu aştık. Bu konuya Ulusal Konsey’de değindiğimde, müzakerelerin yeniden başlaması için buna onay vermemizden rahatsız olmuş görünüyordu. Yorum yapmayacağım ancak görüşme sırasında bir şey hissettim” şeklinde konuştu.

Açıklamasında Kıbrıs sorununa da değinen Kiprianu, Anastasiadis’i “her şeyi yeniden seçilme arzusuna boyun eğdirmekle” suçladı.

Müzakerelerin ilerlemesinde asıl engelin Türkiye olduğunu öne süren Kiprianu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da son dönemde sergilediği davranışların “kabul edilemez, verimsiz ve kışkırtıcı olduğu” iddiasında bulundu.

Kiprianu, Kıbrıs Rum tarafı olarak konuların özünün müzakere edilmesinde ısrarcı olunması ve Türkiye’nin özlü konularda adım atma niyetinde olup olmadığının incelenmesi gerektiğini belirtirken, eğer müzakerelerdeki mevcut çabada başarısız olunursa başkanlık seçimlerinin yapılacağı Mayıs 2018 tarihine kadar yeni bir girişimin, öncekinin bittiği yerden, yeniden başlamasının söz konusu olmayacağını da iddia etti.

Kiprianu, “Eğer Anastasiadis, kandırdığı kişilerin onu yeniden destekleyeceğini zannediyorsa çok yanılıyor” şeklinde konuştu.

Kipranu, Anastasiadis’in günbegün seçimlere daha çok odaklandığı ve kendisini başka hiçbir şeyin ilgilendirmediği konusunda daha ikna edici olduğu yorumunda da bulundu.

DİSİ BAŞKAN YARDIMCISI YORGOS YEORGİU’DAN AKEL’E DESTEK

Gazete bir diğer haberinde, Anastasiadis’in yasa tasarısını Yüksek Mahkeme’ye sevk etme kararının DİSİ içerisinde de rahatsızlık yarattığını, DİSİ Başkan Yardımcılarından Yorgos Yeorgiu’nun dün bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, AKEL’in bu konudaki görüşlerine tam destek verdiğini yazdı.

Habere göre Yeorgiu, Anastasiadis’in Başsavcının tüm görüşlerini benimsemek zorunda olmadığı şeklinde AKEL’in dile getirdiği görüşe tam destek vererek yasayı desteklemediği halde müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için onay veren AKEL’e Anastasiadis’in yanlış yaptığını vurguladı.

Yeorgiu, “Bazılarının iddia ettiği gibi Mustafa Akıncı bu sefer de müzakerelerden çekilerek bize iyilik yapmayacak” şeklinde konuştu.

Gazete, Yeorgiu’nun bu açıklaması sonrasında AKEL Basın Sözcüsü’nün sosyal medyadan Yeorgiu’ya teşekkürlerini dile getirdiğini de aktardı.

Fileleftheros gazetesi konuya ilişkin haberini: “Anastasiadis’e Çattılar – Pindaru ve AKEL Yüksek Mahkeme’ye Havale Konusundaki Hoşnutsuzluklarını Gizlemediler” başlıkları altında verirken, Anastasiadis’in söylediğini yaptığını ve plebisit yasasını dün Yüksek Mahkeme’ye gönderdiğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in bu eylemi sonrasında DİSİ ve çoğunlukla AKEL’in yoğun eleştirilerine maruz kaldığını belirerek özellikle müzakerelerin yeniden başlaması için onay vermediği bir yasaya kabul oyu veren AKEL’in, Anastasiadis’in Yüksek Mahkeme’ye başvurmak yerine başka yollar izleyebileceği yönündeki söylemlerine yer verdi.

AKEL’in “yetki paylaşımı sorunu yaşayan ancak anayasaya uygunluğu hiçbir zaman sorgulanmayan birçok yasadan bahsettiğini” aktaran gazete, AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu’nun bu konudaki açıklamasına geniş yer verdi.

Stefanu açıklamasında özetle, Anastasiadis’in bir yasayı, Başsavcılığın olumsuz görüşü olsa dahi, Yüksek Mahkeme’ye gönderme zorunluluğu olmadığını, bunun bir seçenek olduğunu belirterek, Anastasiadis’in bu kararının “başka hedefler güden siyasi bir karar olduğunu” ifade etti.

Gazete, DİSİ Genel Merkezi’nde (Pindaru) ise Anastasiadis’in anayasaya uyumluluk konusunda “ayrımcılık yaptığının” konuşulduğunu ve özellikle ELAM tarafından önerilerin ve onaylanan “mağazaların çalışma saatlerine” ilişkin yasaya dikkat çekildiğini belirtti.

Haberde, DİSİ ileri gelenlerinin Anastasiadis’in söz konusu kararından farklı tutumlar ortaya koydukları ve DİSİ Parlamento Sözcüsü Nikos Tornaridis’in yurt dışında olmasına rağmen sosyal medyadan “Kıbrıs sorunuyla ‘oynamak’ ya da ‘elbise giymek isteyenler’ kaybedecekler ve Kıbrıs da onlarla birlikte kaybedecek” paylaşımında bulunduğu da belirtildi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Başkan Yüksek Mahkeme’ye Gönderdi – DİSİ AKEL’in Meclisteki Olumlu Tutumuna Vurgu Yaptı – AKEL Başkan’ın Hareketini Ani ve Düşünmeden Yapılmış Şeklinde Değerlendirdi”.

Haravgi: “Başkan İnandırıcı Yanıtlar Vermeye Çağırılıyor”

Simerini: “Plebisit Konusunda Başka Amaçlar Güden Oyunlar”.

(SB/HÖ)