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Pittas: “güzelyurt İade Edilmeden Çözüm Düşünülemez”

Sözde “Omorfo” (Güzelyurt) Belediye Başkanı Haralambos Pittas, Güzelyurt, Kıbrıs Rum Yönetimi altına girmeden, çözümün düşünülemeyeceğini iddia etti.

Pittas: “güzelyurt İade Edilmeden Çözüm Düşünülemez”

Sözde “Omorfo” (Güzelyurt) Belediye Başkanı Haralambos Pittas, Güzelyurt, Kıbrıs Rum Yönetimi altına girmeden, çözümün düşünülemeyeceğini iddia etti.

24 Şubat 2016 Çarşamba 09:37
Pittas: “güzelyurt İade Edilmeden Çözüm Düşünülemez”
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Lefkoşa Sözde “Omorfo” (Güzelyurt) Belediye Başkanı Haralambos Pittas, Güzelyurt, Kıbrıs Rum Yönetimi altına girmeden, çözümün düşünülemeyeceğini iddia etti.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Meclis Başkanı Yannakis Omiru ile dün görüşen Pittas ve beraberindeki heyet, Omiru’ya, bu diyalogu ülkenin tüm siyasi ve sivil liderliğiyle sürdürmek istediklerini söyledi.

Habere göre Pittas, “kendi vatanlarında göçmen gibi yaşadıklarını” öne sürerek, çözümü desteklediklerini ancak Güzelyurt’un iadesinin şart olduğunu belirtti.

Gazete, sözde “Omorfo” (Güzelyurt) Belediyesi’nin, Kıbrıs sorunu müzakereleri konulu bir dizi görüşme başlattığını ve halihazırda, AKEL, DİSİ, Ekologlar ve Vatandaşlar İttifakı ile görüştüğünü; DİKO ve EDEK ile de programlanmış görüşmeleri olduğunu yazdı.

Haberde, Omiru’nun da, Kıbrıs’taki tüm yasal vatandaşların iskan, dolaşım, meslek icra etme özgürlüğü ve mülkiyet hakkını garanti altına almayacak hiçbir çözümü kabul etmeyeceklerini söylediği belirtildi.

Omiru ayrıca, Güzelyurt’un “yasal sahiplerine” iade edilmeyeceği bir çözümü de reddedeceklerini ifade etti.

Habere göre Omiru, Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliğinin sözlü olarak çözüm lehinde tavır aldığını, ancak gerek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, gerekse diğer Türk yetkililerin yaptıkları açıklamalarla, bu perspektifin “sabote edildiğini” öne sürdü.

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Kıbrıs RumYönetimiAltınaGirmedençözümDüşünülmez
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