Pısa 2015 Eğitimdeki Sürekli Gerilemeyi Ortaya Koydu

OECD'nin Uluslararası Öğrenci Performansı Değerlendirme’nin (PISA) Güney Kıbrıs ile ilgili eğitim değerlendirmesi endişelere neden oldu.

“ORTA EĞİTİMDE METNİ ANLAMA, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ ÖĞRENİM SONUÇLARI ENDİŞE VERİCİ”

OECD'nin Uluslararası Öğrenci Performansı Değerlendirme’nin (PISA) Güney Kıbrıs ile ilgili eğitim değerlendirmesi endişelere neden oldu.

Politis ve diğer gazetelere göre, “Kıbrıs (Rum) Üniversitesi” Senatosu, Güney Kıbrıs orta eğitiminin “ metni anlama, Matematik ve Fen bilimleri” dallarında sürekli gerilediğine ilişkin PISA’nın 2015 raporu değerlendirdi.

Güney Kıbrıs’ın performans değerlendirmesi yapılan 6 düzeyde de Avrupa ülkeleri arasında 5’inci sırada olduğuna işaret eden Senato, Rum öğrencilerin büyük bölümünün (yüzde 35’i dil derslerinde, yüzde 42’si Matematik ve Fen Bilimlerinde) en düşük düzeyde bulunduğuna işaret etti.

Senato, Rum öğrencilerin uluslar arası değerlendirmelerden aldıkları sonuçların, Rum eğitim sisteminin gençlerin ve toplumun beklentilerine cevap vermediğini gösterdiğine dikkat çekti.

Senato “Gençlerimiz, hayatlarının bu kritik yaşında temel kabiliyetlerini geliştirmek için ihtiyaç duydukları destek ve yönlendirmeyi bulamıyor. Avrupa’nın geriye kalanı karşısında rekabet edememe ve yeni nesillerin hak ettikleri fırsatları bulamaması riskiyle karşı karşıyayız” vurgusu yaptı.