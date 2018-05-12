“piroi” (gaziler) Sınır Kapısının Açılması İçin Büyükelçilere Mektup...

Lefkoşa, 12 Mayıs 18 : Sözde “Athienu” (Kiracıköy) Belediye Başkanı Kiriakos Kareklas’ın, dün, ABD, Rusya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Slovakya büyükelçilerine mektup göndererek, “Piroi” (Gaziler) sınır kapısının açılması konusunu ele almak için, kendilerinden görüşme talep ettiği ifade edildi.



Haravgi gazetesine göre Kareklas mektubunda, “Athienu’nun (Kiracıköy), 1974 yılındaki Türk işgali sonucunda büyük bir darbe aldığını, çünkü Athienu’nun, işgalin ardından toprağının yüzde 80’ini kaybeden Kıbrıs’ın tek ‘özgür’ belediyesi olduğunu” iddia etti.



Keraklas devamla, “bunun ara bölgede bulunduğunu, Türk işgal ordularının, belediyenin üç tarafında bulunduğunu ve bunun sonucunda da ulaşım anlamında izole edildiğini” iddialarına ekledi.



Piroi (Gaziler) sınır kapısı aracılığıyla, Athineu-Lefkoşa yolunun açılmasıyla birlikte, Athineu-Lefkoşa arasındaki mesafenin 10 dakika tutacağını kaydeden Kareklas, “kapının açılmasını sağlamak için, Kıbrıs Türk tarafına yönelik büyük bir baskı ve uygun icraatlarda bulunulması gerektiğini bildiklerini” öne sürdü.



Kareklas, “Athineu halkı, aralarında Piroi sınır kapısının açılmasının bulunmaması halinde, herhangi yeni bir güven yaratıcı önlemi (GYÖ) kabul etmeyeceğini” de sözlerine ekledi.



(İY/SEL)

