Piroi (Gaziler) Rumları Şilluris’e Muhtıra Verdi



Piroi (Gaziler) Rumları, bir araya geldikleri Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’e, Kıbrıs sorunu hakkında muhtıra verdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Piroi (Gaziler) İhtiyar Heyeti ve “Piroi” göçmen derneği üyelerinden oluşan heyetin, dün sabah Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’i ziyaret ederek, Barış Harekatının 2. Aşamasının yıldönümü nedeniyle, Kıbrıs sorunu hakkında muhtıra verdiğini yazdı.

Habere göre, Piroi (Gaziler) İhtiyar Heyeti Başkanı Konstantinos Adamos başkanlığındaki heyetin verdiği muhtırada, “Kıbrıs sorununun çözümünün Ada’nın tüm nüfusunun endişelerini gidermesi, yaşayabilir ve adil olması, ayrıca BM kararlarına ve AB Müktesebatına uyması, Kıbrıs’ın mutlak egemenlik, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını garanti altına alması gerektiği” belirtildi.

Muhtırada, ata topraklarına geri dönülmesi ve Ada’nın yeniden birleştirilmesi çabalarının kararlılıkla sürdürüleceğine dikkat çekilirken, AB ve BM üyesi bir ülkede mevcut durumun kabul edilemez olduğu savunuldu.

Piroi (Gaziler) Rumları, Şilluris’ten gelecek nesiller için adalet ve barışın sağlanması amacıyla iki kesimli iki toplumlu federal çözümün bulunmasına yardımcı olmasını istedi.

Heyet ayrıca, Güney Lefkoşa’nın yol trafiğine önemli ölçüde yardımcı olacak olan Lefkoşa-Larnaka yolunun açılması amacıyla Türk askerinin geri çekilmesini talep etti.

İhtiyar Heyeti Başkanı Konstantinos Adamos bu yolun açılması durumunda bunun tüm bölge için olumlu bir gelişme olacağını ifade etti.

Heyet, “Ay. Antipa Bizans Kilisesi”nin tamiri için de Şilluris’ten yardım istedi.

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ise, Piroi (Gaziler) Rumlarının ata topraklarına geri dönmesinin çözümden geçtiğini söyledi ve sınır kapısının açılması talebine de desteğini belirtti.

Şilluris, açılan sınır kapılarının sadece Kıbrıslı Türklerin gereksinimlerine hizmet etmemesi gerektiğini de savundu.

Kilise konusunda ise Şilluris, kilisenin durumunun belirlenmesi ve yenilenmesine öncelik verilmesi, bunun için çalışmanın derhal yapılması gerektiğini ifade etti.

