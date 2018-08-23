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“Piroi” (Gaziler) Rumları Bu Kez De Rum Yönetimi Başkanı’na Muhtıra Verdi.

Piroi (Gaziler) Rumlarının, köylerinde bulunan “Ay.Antipa” Kilisesi’nin durumuna ilişkin endişelerini dile getirdikleri muhtırayı bu kez de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sundukları belirtildi.

“Piroi” (Gaziler) Rumları Bu Kez De Rum Yönetimi Başkanı’na Muhtıra Verdi.

Piroi (Gaziler) Rumlarının, köylerinde bulunan “Ay.Antipa” Kilisesi’nin durumuna ilişkin endişelerini dile getirdikleri muhtırayı bu kez de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sundukları belirtildi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 09:30
“Piroi” (Gaziler) Rumları Bu Kez De Rum Yönetimi Başkanı’na Muhtıra Verdi.


Piroi (Gaziler) Rumlarının, köylerinde bulunan “Ay.Antipa” Kilisesi’nin durumuna ilişkin endişelerini dile getirdikleri muhtırayı bu kez de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sundukları belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, Piroi (Gaziler) İhtiyar Heyeti Başkanı Konstantinos Adamos ve “Ay.Antipa” Kilisesi Komitesi’nin, Barış Harekatı’nın 2.Aşamasının yıldönümü nedeniyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e verdikleri muhtırada, “Ay.Antipa” Bizans Kilisesi’nin tamiri için yardım talebinde bulunduklarını da yazdı.
Habere göre Piroi (Gaziler) İhtiyar Heyeti Başkanı Konstantinos Adamos, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, konunun, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin gündemine getirileceği konusunda teyit aldıklarını ifade etti.
Piroi (Gaziler) Rumları, aynı talebi içeren muhtırayı Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’e de sunmuştu.

 

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Son Güncelleme: 23.08.2018 12:55
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