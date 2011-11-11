Pirinç Tüketmek İçin 10 Neden

Pirinç içerdiği vitaminler bakımından oldukça değerlidir. Yüzde 80 karbonhidrat, yüzde 7 protein, yüzde 2 yağ, 10 mg kalsiyum, 0,9 mg demir, 0,08 mg B1 vitamini (Tiamin), 1,6 mg Niasin, 94 mg fosfor,

92 mg potasyum, 0.3 gr posa içerir. Kolesterol içermez. Kabuğu tam olarak ayrılmamış pirincin besin değeri daha yüksek ve posa oranı daha fazladır.

Pişirirken besin kaybını önlemek için fazla yıkamamalı, kaynar su veya tuzlu suda ıslatmamalı ve yağda kavurmamalıdır. Bunun yanında tüketirken şunlara dikkat etmek gerekir:

• Pirinç satın alırken, kirli olmamasına, yabancı cisimler içermemesine ve nemlenmiş olmamasına dikkat edilmelidir.

• Serin ve kuru ortamda, kuru erzak kilerinde depolanmalıdır.

• Kullanmadan önce ılık suyla yıkanmalıdır.

• Zengin nişasta içeriği bakımından birçok bakteri ve küf açısından iyi bir besi yeridir. Özellikle hasat sonrası uygun saklanarak, 1 yıl içerisinde tüketilmelidir.

• Piştikten sonra kısa süre içinde tüketilmeli, uzun süre bekleyen pişmiş pirinç besin zehirlenmelerine neden olabilecek riskli bir besindir.

Neden Pirinç Tüketmeliyiz? İşte, 10 Neden…

1. Karbonhidratların iyi bir kaynağıdır. Günlük enerjimizin yüzde 50’sinin karbonhidratlardan alınması söz konusudur. 100 gr pirinç 360 kalori verir. Glisemik indeksi sofra şekerine göre daha düşüktür. Sebze ve salatalarla birlikte tüketildiğinde kan şekerini hızla yükseltmez. Pişmiş iki yemek kaşığı pirinç ortalama 1 dilim ekmeğe eşdeğerdir.

2. Alerjen öğeler içermez. 6. ayını dolduran bebeklerde muhallebi yapımında pirinç unu kullanılması önerilir.

3. Bitkisel besinler içerisinde iyi dereceli protein kaynağıdır. Yoğurt, yumurta, baklagillerin yer aldığı menülerde pirinçten gelen protein değeri daha da artar.

4. Gluten içermez. Bu nedenle çölyak hastaları rahatlıkla kullanabilir.

5. Kabuksuz pirincin lif içeriği çok az olduğundan ishal tedavisinde yaygın olarak kullanılır.

6. Sporcuların artan karbonhidrat gereksinimi için iyi bir kaynaktır. Sporcuların fazla proteine değil karbonhidrata gereksinimleri vardır. En ekonomik yakıt karbonhidratlardır.

7. Tek başına şişmanlatmaz. Aslında hiçbir yiyecek tek başına şişmanlatmaz. Yeter ki kişi ihtiyacı olan enerjiyi yeterince alsın ve harcasın. Harcanmayan fazla enerji kaynağı ne olursa olsun şişmanlığa neden olur.

8. İçerdiği bol potasyum ve az azot ile kan basıncı değerlerinin düzenli akışını sağlar. Bu özelliğinden dolayı hipertansiyon ve böbrek hastalarında sık tüketilmesi uygundur.

9. Pirinç B gurubu özellikle B1 ve B2 vitaminlerince zengindir. B grubu vitaminler enerji oluşumunda yardımcıdır. Karbonhidrat, protein ve yağların vücutta kullanımı için gerekli yardımcı enzimlerin aktivitelerinde etkindirler.

10. Besleyici ve hazmı kolay olduğundan hastaların başlıca yemeğidir.