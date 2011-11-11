Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Pirinç Tüketmek İçin 10 Neden

Serin ve kuru ortamda, kuru erzak kilerinde depolanmalıdır

Pirinç Tüketmek İçin 10 Neden

Serin ve kuru ortamda, kuru erzak kilerinde depolanmalıdır

11 Kasım 2011 Cuma 21:10
Pirinç Tüketmek İçin 10 Neden
banner238

Pirinç içerdiği vitaminler bakımından oldukça değerlidir. Yüzde 80 karbonhidrat, yüzde 7 protein, yüzde 2 yağ, 10 mg kalsiyum, 0,9 mg demir, 0,08 mg B1 vitamini (Tiamin), 1,6 mg Niasin, 94 mg fosfor,

92 mg potasyum, 0.3 gr posa içerir. Kolesterol içermez. Kabuğu tam olarak ayrılmamış pirincin besin değeri daha yüksek ve posa oranı daha fazladır.

Pişirirken besin kaybını önlemek için fazla yıkamamalı, kaynar su veya tuzlu suda ıslatmamalı ve yağda kavurmamalıdır. Bunun yanında tüketirken şunlara dikkat etmek gerekir:

• Pirinç satın alırken, kirli olmamasına, yabancı cisimler içermemesine ve nemlenmiş olmamasına dikkat edilmelidir.

• Serin ve kuru ortamda, kuru erzak kilerinde depolanmalıdır.

• Kullanmadan önce ılık suyla yıkanmalıdır.

• Zengin nişasta içeriği bakımından birçok bakteri ve küf açısından iyi bir besi yeridir. Özellikle hasat sonrası uygun saklanarak, 1 yıl içerisinde tüketilmelidir.

• Piştikten sonra kısa süre içinde tüketilmeli, uzun süre bekleyen pişmiş pirinç besin zehirlenmelerine neden olabilecek riskli bir besindir.

Neden Pirinç Tüketmeliyiz? İşte, 10 Neden…

1. Karbonhidratların iyi bir kaynağıdır. Günlük enerjimizin yüzde 50’sinin karbonhidratlardan alınması söz konusudur. 100 gr pirinç 360 kalori verir. Glisemik indeksi sofra şekerine göre daha düşüktür. Sebze ve salatalarla birlikte tüketildiğinde kan şekerini hızla yükseltmez. Pişmiş iki yemek kaşığı pirinç ortalama 1 dilim ekmeğe eşdeğerdir.

2. Alerjen öğeler içermez. 6. ayını dolduran bebeklerde muhallebi yapımında pirinç unu kullanılması önerilir.

3. Bitkisel besinler içerisinde iyi dereceli protein kaynağıdır. Yoğurt, yumurta, baklagillerin yer aldığı menülerde pirinçten gelen protein değeri daha da artar.

4. Gluten içermez. Bu nedenle çölyak hastaları rahatlıkla kullanabilir.

5. Kabuksuz pirincin lif içeriği çok az olduğundan ishal tedavisinde yaygın olarak kullanılır.

6. Sporcuların artan karbonhidrat gereksinimi için iyi bir kaynaktır. Sporcuların fazla proteine değil karbonhidrata gereksinimleri vardır. En ekonomik yakıt karbonhidratlardır.

7. Tek başına şişmanlatmaz. Aslında hiçbir yiyecek tek başına şişmanlatmaz. Yeter ki kişi ihtiyacı olan enerjiyi yeterince alsın ve harcasın. Harcanmayan fazla enerji kaynağı ne olursa olsun şişmanlığa neden olur.

8. İçerdiği bol potasyum ve az azot ile kan basıncı değerlerinin düzenli akışını sağlar. Bu özelliğinden dolayı hipertansiyon ve böbrek hastalarında sık tüketilmesi uygundur.

9. Pirinç B gurubu özellikle B1 ve B2 vitaminlerince zengindir. B grubu vitaminler enerji oluşumunda yardımcıdır. Karbonhidrat, protein ve yağların vücutta kullanımı için gerekli yardımcı enzimlerin aktivitelerinde etkindirler.

10. Besleyici ve hazmı kolay olduğundan hastaların başlıca yemeğidir.

Son Güncelleme: 11.11.2011 21:10
Anahtar Kelimeler:
VitaminBesinPirinç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim