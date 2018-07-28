Pirgo’da Büyük Yangın!

Dilirga bölgesinde, Pirgo ile Pigenia köyleri arasındaki alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.

Rum haber kaynakları bölgedeki güçlü rüzgar nedeniyle büyüyen ve yayılma eğilimi gösteren yangının sık ormanlık bölgeye ve bazı evlere çok yakın bir noktada devam ettiğine dikkat çekiyor.

Yangına Rum Orman Dairesi’nin “Omorfo”, “Dillirga” ve “Poli” bölge şubelerinden kalabalık ekipler yerden, daireye ait iki yangın söndürme uçağı ile Rum yönetiminin Rusya’dan kiraladığı iki helikopter ise havadan müdahale ediyor.

