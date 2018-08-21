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Pile’den alt yapı çalışma talebi

Pile’den alt yapı çalışma talebi

21 Ağustos 2018 Salı 09:04
Pile’den alt yapı çalışma talebi

Pile Rum Muhtarı Simos Mitidis, Pile köyünün alt yapı çalışmalarına gereksinimi olduğunu belirtti ve bunların karşılanması için ilgili devlet birimlerine çağrıda bulundu. 

Fileleftheros gazetesi, Pile Rum Muhtarı Simos Mitidis’in, köyün gereksinimi olan alt yapı çalışmaları hakkında yapmış olduğu açıklamaya  yer verdi.

Habere göre Mitidis, sahip olduğu birçok sorunla, küçük olarak addettiği Pile’ye, anlayış ve sempatiyle bakmaları gerektiği konusunda ilgili devlet birimlerine çağrıda bulunurken, en temel sorunlardan ikisinin,  en kısa zamanda çözümlenmesini talep etti.  

Mitidis, çağrısının, kısa bir süre önce bir araya geldikleri ve köyün taleplerine olumlu yaklaşan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’e, devletin ilgili birimlerine olduğunu söyledi. 

Mitidis, Pile meydanının güzelleştirilmesi için para temin edilmesine yönelik, BM işbirliğiyle  iki toplumlu program aracılığıyla çaba sarf edileceğini  ifade etti.   

Pile Belediye Meclisi’nin, Kıbrıslı Rumlar, ayrıca  Kıbrıslı Türk sakinlere yönelik önemli bir çalışmanın yapılmasını öngördüğünü ifade eden Mitidis, proje kapsamında, meydanda bulunan en az iki binanın değerinin yeniden kazandırılacağını söyledi. 

Mitidis,  yapılacak olan çalışmalar hakkında ayrıntılardan da bahsederken, Pile’deki Kıbrıs Türk toplumu işbirliğiyle, bazı düzenlemeler yapılmasının da talep edileceğini belirtti. 

Larnaka-Dikelya sahil yolunun, Pile ile ilgili kısmına ilişkin olarak Mitidis, bu yolun genişletilmesi konusundaki ısrarını yineledi. 
 

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Son Güncelleme: 21.08.2018 12:26
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