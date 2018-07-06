Pile’deki Arkeolojik Kazılarda Helenistik Döneme Ait Duvar Bulundu



Pila” (Pile) köyünde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, ilk kısmı 2012 yılında keşfedilen Helenistik döneme ait duvarın devam kısmının da bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Pile’nin “Kutsopetria” bölgesinde sürdürülen kazılarda daha önce keşfedilen bir taş duvarın üzerine inşa edilmiş Helenistik döneme ait kerpiç duvar bulunduğunu, bölgede bulunan diğer eşyaların ise kalıntıların erken Helenistik döneme ait olduğunun doğrulandığını aktardı.

