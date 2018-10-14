Pile Rum Muhtarı Köyde Önemli Sorun Olmadığını Belirtti





“EKONOMİK KRİZ KÖYDEKİ KIBRISLI RUMLARI ETKİLEDİ”Lefkoşa, 14 Ekim 18 (.): Pile Rum Muhtarı Simos Mitidis, köyde önemli sorunlar olmamakla birlikte, ekonomik krizin ardından günlük yaşamda karşılaştıkları birtakım sorunlardan söz etti.Politis gazetesine göre Mitidis, iki toplumun önemli sorunlar olmazsızın bir arada yaşamasının büyük bir olay olduğunu belirtti.Pile’nin, iki toplumun birlikte yaşayabileceğinin bir örneği olduğunu ifade eden Mitidis, ancak (bunun) çözüm modeli olarak görülemeyeceğini kaydetti.Köyün, iki toplumun; Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin bir arada yaşadığı tek köy olduğuna işaret eden Mitidis, bunun, kulağa güzel geldiğini, ancak birlikte yaşamanın ve iki toplum arasındaki uyumun sağlanmasının kolay olmadığını söyledi.Mitidis, bazı dengeleri tutmaları gerektiğinden ve bazı konuları ayrıntıyla ele aldıklarından söz etti.KRİZ…Sorunlarının olup olmadığı sorusu üzerine “elbette” yanıtını veren Mitidis, bunun (Güney Kıbrıs’taki) ekonomik krizin ardından oluştuğunu belirtti.Öncesinde, Kıbrıslı Rumların daha çok rahatlığı olduğu için sorunun olmadığını belirten Mitidis, örneğin, Kıbrıslı Türklere bedava hizmet hakkı varken, Kıbrıslı Rumların bazı yükümlülükleriyle ilgili (çöp, vergi, elektrik, su gibi) ödemeler yapması gerektiğini belirtti.En zorunun, vergisini ödemekte zorlanın birisinin suyunu kesmek zorunda kalmaları olduğunu söyleyen Mitidis, aynı zamanda bu kişinin, Kıbrıslı Türk komşusunun, para ödemediği için suyu israf ettiğini izlediğini savundu.Benzer sorunların elektrik konusunda da yaşandığını anlatan Mitidis, bir AB ülkesinde böyle ayrımcılığın olmaması gerektiğinden söz etti.Mitidis, köyde bir işletme açılacağında sağlıklı rekabetin olmadığını savunarak, Kıbrıslı Türk işletmelerin, Kıbrıslı Rum işletmeler gibi denetime tabi tutulmadığını iddia etti.(HC/GÜL)