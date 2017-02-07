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07 Şubat 2017 Salı 07:49

“pile’deki Kumarhaneler Yine Faaliyette”

KKTC polisi ile Rum polisinin, BM gözetiminde birkaç ay önce gerçekleştirdiği ortak operasyon çerçevesinde Pile’de kapatılan kumarhanelerden bazılarının, yeniden faaliyete geçtiği belirtildi.

'pile'deki Kumarhaneler Yine Faaliyette”
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Lefkoşa, 7 Şubat 17 : KKTC polisi ile Rum polisinin, BM gözetiminde birkaç ay önce gerçekleştirdiği ortak operasyon çerçevesinde Pile’de kapatılan kumarhanelerden bazılarının, yeniden faaliyete geçtiği belirtildi.

Fileletheros gazetesi “Pile’deki Kumarhaneler Başka Örtü Altında Yeniden Faaliyette” başlıklı haberinde, KKTC polisi ile Rum polisinin birkaç ay önce gerçekleştirdiği ortak operasyon çerçevesinde kapanan sekiz kumarhaneden altısının yeniden faaliyete geçtiğini yazdı.

Gazete yerel makamlardan aldığı bilgilere dayanarak, faaliyete geçen en azından üç tanesinin yasalar çerçevesinde faaliyete geçme girişimden bulunduğunu, Rum Elektrik Dairesi, Şehircilik Dairesi gibi makamlardan gerekli çalışa izinlerini aldığını belirtti.

Bölge sakinlerinin, Pile’deki kumarhanelerin, operasyonun ardından bir hafta sonra yeniden faaliyete geçmeye başladığı şeklinde şikayette bulunduklarını yazan gazete, bölge sakinlerinin ayrıca konunun aldığı boyut hakkında endişelerini ve kumarhane olarak işlev gösterecek eğlence merkezleri için izinler alınması amacıyla yeni başvuruların yapılacağına ilişkin inançlarını da dile getirdiklerini belirtti.

Habere göre Pile’deki bazı kaynaklar, kumarhanelerin yeniden faaliyete geçmesi konusunun sadece oradaki Kıbrıslı Rumlar veya sadece Kıbrıslı Türklerle değil, küçük bir toplumda böylesi çok binanın bulunmasından endişe duyan iki toplum ile ilgili olduğunu belirtti.

(FK/HA)

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