“Pile Kumarhane Merkezi Oldu”

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların birlikte yaşadığı “Pila” (Pile) köyünde faaliyette bulunan dört kumarhane olduğu, Rum polisinin “yasadışı” olarak nitelendirdiği bu kumarhanelere müdahale edemediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Larnaka Rum Polis Müdürü Filipos Vrondos konuya ilişkin açıklamasında, Pile’nin “yasadışı kumarhane merkezi” haline geldiğini iddia etti.

Vrondos, bu kumarhanelerin Kıbrıslı Rum ve Türkler tarafından ortaklaşa çalıştırıldıklarını ve bazılarının da Rum Elektrik Kurumu’na (AİK), Kıbrıslı Türklerden elektrik ücreti alınmadığı için, elektrik parası ödemeden faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Vrondos, bölgenin BM polisinin yetkisi altında bulunduğunu, bu yüzden Rum polisinin bu kumarhanelere müdahale edemediğini de vurguladı.

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum polisinin Limasol’da kaçak bir kumarhaneye baskın düzenlediğini ve 47 kişinin tutuklandığını yazdı.

Haberde, gizli girişi çıkışları da bulunan kumarhanenin gerçek bir kumarhaneyi aratmayacak düzeyde olduğu vurgulandı.

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