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Peyia Sahilinde İki Turiste Saldırdılar...

Baf’ta Peyia sahilinde iki turistin, kimliği belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradığı ve soyulduğu bildirildi. İngilizce yayınlanan Cyprus Mail ve Fileleftheros gazetesinin internet sayfalarında çıkan habere göre bugün erken saatlerde, Peyia sahilinde bir çift, araçlarıyla bölgeye giden dört kişinin saldırısına uğradı.

Peyia Sahilinde İki Turiste Saldırdılar...

Baf’ta Peyia sahilinde iki turistin, kimliği belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradığı ve soyulduğu bildirildi. İngilizce yayınlanan Cyprus Mail ve Fileleftheros gazetesinin internet sayfalarında çıkan habere göre bugün erken saatlerde, Peyia sahilinde bir çift, araçlarıyla bölgeye giden dört kişinin saldırısına uğradı.

17 Temmuz 2018 Salı 11:55
Peyia Sahilinde İki Turiste Saldırdılar...


Baf’ta Peyia sahilinde iki turistin, kimliği belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradığı ve soyulduğu bildirildi.

İngilizce yayınlanan Cyprus Mail ve Fileleftheros gazetesinin internet sayfalarında çıkan habere göre bugün erken saatlerde, Peyia sahilinde bir çift, araçlarıyla bölgeye giden dört kişinin saldırısına uğradı.

Saldırganlar, çiftin cep telefonlarını ve paralarını aldıktan sonra bölgeden ayrıldılar.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yara alan çift, tedavi amacıyla Baf Genel Hastanesi’nde tutuluyor.

Geçtiğimiz haftalarda da, aynı sahilde, bir kadınla sevgilisi arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan iki İngiliz turist, adamın arabasıyla kendilerine çarpması sonucu ağır yaralanmış, turistlerden biri hayatını kaybetmişti.

 

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Son Güncelleme: 17.07.2018 14:57
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