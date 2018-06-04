Petrol Fiyatlarındaki Artış Elektrik Zammına Neden Oldu!

Uluslararası petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte, Güney Kıbrıs’taki elektrik fiyatlarının, Ocak ayından bugüne kadar yüzde 9.5 oranında arttığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Faturalara Elektroşok” başlıklı manşetten verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’taki elektrik fiyatlarının 2018 yılının ilk 6 ayında önemli artış gösterdiğini ve kilovat saati Ocak’ta 7 bin 712 Euro sent olan elektriğin haziran ayında 9 bin 593 Euro sente çıktığını yazdı.