Petrol Fiyatlarındaki Artış Elektrik Zammına Neden Oldu!

Uluslararası petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte, Güney Kıbrıs’taki elektrik fiyatlarının, Ocak ayından bugüne kadar yüzde 9.5 oranında arttığı belirtildi.
04 Haziran 2018 Pazartesi 09:02
Son Güncelleme: 04.06.2018 12:04
Uluslararası petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte, Güney Kıbrıs’taki elektrik fiyatlarının, Ocak ayından bugüne kadar yüzde 9.5 oranında arttığı belirtildi.
Uluslararası petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte, Güney Kıbrıs’taki elektrik fiyatlarının, Ocak ayından bugüne kadar yüzde 9.5 oranında arttığı belirtildi.