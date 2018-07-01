Petridis Mülteci Sorunu Ve Ortak Sözlük Hazırlanmasına İlişkin Değerlendirmelerde Bulundu



Lefkoşa, 1 Temmuz 18: Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, Güney Kıbrıs’ın karşılaştığı mülteci sorunu ve son günlerde gündemde olan ortak sözlük hazırlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Simerini gazetesinde yer alan söyleşisinde Petridis, Avrupa Konseyi’nin geçtiğimiz Perşembe günü siyasi sığınmacılık ve mülteciler konusunu ele aldığını belirterek, bu konunun Güney Kıbrıs için ciddi bir sorun şekil ettiğini ifade etti.

Küçük bir ülke olan Güney Kıbrıs’ın bu yılın ilk yarısında aldığı siyasi başvuruların yüzde 40 artış gösterdiğini, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a 2017 yılında toplam 5 bin başvuru yapıldığını belirten Petridis, Suriye-Türkiye-KKTC üçgeninde faaliyet gösteren kaçak mülteci çetelerinin söz konusu olduğu iddiasında bulundu.

Petridis, Türkiye’nin bu konuda işbirliği yapmaması ve Yeşil Hattın varlığının konunun çözülmesini çok daha zor hale getirdiğini savunarak,bunu AB nezdinde, ilgili komitelerde gündeme getirdiğini ifade etti.

Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk taşınmazlarının kiralanması konusundaki değişime de değinen Petridis, geçmişte yapılan en büyük hatanın, Kıbrıs Türk taşınmazlarının kimlerin kullanımında olduklarına ilişkin şeffaflığın bulunmaması olduğunu, oluşturulan internet sitesiyle şeffaflık konusunda ilerleme kaydedildiğini öne sürdü.

Petridis söyleşisinde, AGİT tarafından, adanın her iki tarafındaki basının Kıbrıs sorununa ilişkin ortak terimler kullanması amacıyla hazırlanan ve Güney Kıbrıs’ta tepkilere sebep olan sözlük konusuna da değindi.

Güney Kıbrıs’taki basın özgürlüğüne dikkat çeken Petridis, Rum Gazeteciler Birliği ile Gazetecilik Etiği Komitesi’nin konu hakkında işbirliği yapmaları gerektiğini ifade etti.

(SB/HA)

