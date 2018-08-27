Petridis, Üveyik Avını Yasaklamama Sebebini Anlattı

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, AB üyelerinin “International Single Species Action Plan for the Conservation of the European Turtle Dove Streptopelia turtur” çerçevesinde üveyik avının geçici ertelenmesini onaylamasına karşın Güney Kıbrıs’ın ava müsaade etme gerekçelerini anlattı.

Alithia, “Üveyik Avının Geçici Yasaklanmasında AB’ye Neden Hayır Dedik” başlıklı haberinde Petridis’in, Ekologlar Milletvekili Yorgos Perdikis’in ilgili sorusuna karşılık yaptığı izah açıklamasına yer verdi.

Habere göre Petridis, üveyik avını “yasal avlanma etkinliğinin, türün nüfusunun Avrupa düzeyinde azalmasına dair ciddi sebepler arasında yer almaması” nedeniyle yasaklamadıklarını söyledi. Petridis, AB’nin ilgili Eylem Planı’nın bağlayıcı olmadığını, nitekim diğer 5 AB üyesinin de üveyik avının geçici ertelenmesi maddesine uymadığını da kaydetti.

Perdikis’in, Rum Avcılık Federasyonu tarafından, üveyik av sayısının takviyesi maksadıyla, “istilacı tür” olduğu öne sürülen “Streptopelia senegalesis” türünün doğaya salınmasıyla ilgili sorusuna karşılık da Petridis, Rum tarafında yürürlükte bulunan vahşi kuşların ve av hayvanlarının korunması ve yönetilmesiyle ilgili yasa tahtında “Steptopelia senegalensis” türünün av türleri listesinde yer almadığını anlattı.

Bu türün “rastgele ziyaretçi” (accidental visitor) addedildiğini belirten Petridis, Steptopelia senegalensis türünün birkaç yıldır Güney’de kalarak kendi popülasyonlarını oluşturduklarını kaydetti.

Petridis, yasada bu türün tasarrufuyla ilgili herhangi bir madde de bulunmadığını söyledi. Aynı yasaya göre ülke doğası özgün veya yerel olmayan türlerin doğaya salınmasının Av ve Fauna Dairesi’nin iznine tabi olduğunu ancak bu örnekte Daire’nin böyle bir izin vermediğini kaydetti.

Rum Avcılık Federasyonu tarafından yapılan bu eylemin yasa dışı ve Daire’nin bilgisi dışında olduğuna işaret eden Petridis, ancak sosyal medyada yayınlanan fotoğrafların, ispat için kanıt kabul edilmediğini, yetkili birimlerin konuyu araştırmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.