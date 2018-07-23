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Peristerona Cami Minaresi Hala Restore Edilmedi

Güney Lefkoşa’ya bağlı Peristerona’da bulunan ve 2016 yılında yıldırım düşmesi sonucu büyük hasar gören Camii  minaresinin, restore çalışmalarının henüz başlamadığı belirtildi.  

Peristerona Cami Minaresi Hala Restore Edilmedi

Güney Lefkoşa’ya bağlı Peristerona’da bulunan ve 2016 yılında yıldırım düşmesi sonucu büyük hasar gören Camii  minaresinin, restore çalışmalarının henüz başlamadığı belirtildi.  

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:00
Peristerona Cami Minaresi Hala Restore Edilmedi


Güney Lefkoşa’ya bağlı Peristerona’da bulunan ve 2016 yılında yıldırım düşmesi sonucu büyük hasar gören Camii  minaresinin, restore çalışmalarının henüz başlamadığı belirtildi.  
Politis gazetesi Rum Eski Eserler Dairesi’nin, Aralık 2016’da yıldırım düşmesi sonucu büyük hasar gören Peristerona Camii minaresi için, yıkılmak üzere ve tehlikeli olduğu uyarısı yaparak, Camii avlusuna girişi yasakladığını yazdı. 
Habere göre, Rum Eski Eserler Dairesi Denetleme Müfettişi Yorgos Filotheu, minarenin restorasyon şeklini ortaya koyacak olan  özel bir inşaat mühendisliği bürosunun incelemesinin beklendiğini ifade etti. 
Filotheu, bir gecikmenin bulunduğunu belirterek, tüm prosedürlerin tamamlanması gerektiğini söyledi. 
Minaredeki hasarın, yıldırımın düşmesinin ardından çok ciddi olduğunu söyleyen Filotheu, minarenin korunmamış kalmadığını, geçici olarak alçı sabitleştirme çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirtti. 
Filatheu, minarenin restore çalışmaları konusunda ise, başka hassas eserlerde yapıldığı gibi,  minarenin indirilmesine ve tek-tek taşlarının yeniden konmasına gereksinim olabileceğini, bunu da restorasyona ilişkin incelemenin kendilerine söyleyeceğini ifade etti. 
 


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Son Güncelleme: 23.07.2018 13:24
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