Perdikis’ten Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi’ne Mektup

Rum Çevreciler ve Ekologlar Hareketi Başkanı Yorgos Perdikis, Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Oksana Tomova’ya bir mektup göndererek 17 Aralık’ta Ledra Palace Otel’de yapılacak olan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum partiler buluşmasına olumlu yanıt vermelerinin mümkün olmadığını belirtti.

Simerini gazetesine göre, Rum Çevreciler ve Ekologlar Hareketi Başkanı Yorgos Perdikis mektubunda, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum partiler buluşmasına, bazı partilerin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde Türkiye tarafından yapıldığı ileri sürülen “meydan okumalarını” sonlandırması için Türkiye’ye çağrı yapan ortak bir açıklamanın yayımlanmasına rıza göstermemesi nedeniyle katılmayacaklarını ifade etti.

Perdikis, ortak açıklamanın Avrupa Parlamentosu kararını benimser nitelikte olmasını da istedi.