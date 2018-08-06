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Perdikis, Levent’in Ap Seçimlerinde Ekologlar Listesinden Aday Olacağını Açıkladı

Lefkoşa, 6 Ağustos 18 (.): Ekologlar Hareketi-Çevreciler İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis, Afrika Gazetesi sahibi ve başyazarı Şener Levent’in Avrupa Parlamentosu seçimlerinde parti listesinden aday olacağını açıkladı.

Perdikis, Levent’in Ap Seçimlerinde Ekologlar Listesinden Aday Olacağını Açıkladı

Lefkoşa, 6 Ağustos 18 (.): Ekologlar Hareketi-Çevreciler İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis, Afrika Gazetesi sahibi ve başyazarı Şener Levent’in Avrupa Parlamentosu seçimlerinde parti listesinden aday olacağını açıkladı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 08:29
Perdikis, Levent’in Ap Seçimlerinde Ekologlar Listesinden Aday Olacağını Açıkladı

 

Lefkoşa, 6 Ağustos 18 (.): Ekologlar Hareketi-Çevreciler İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis, Afrika Gazetesi sahibi ve başyazarı Şener Levent’in Avrupa Parlamentosu seçimlerinde parti listesinden aday olacağını açıkladı.

Alithia ise Levent’in Ekologlar ile işbirliğine kesin gözüyle bakılmaması gerektiğini çünkü Levent’e Vatandaşlar Hareketi Başkanı Yorgos Lillikas’ın da gittiğini ve birkaç gün önce Lefkoşa’nın Rum kesiminde Levent ile görüştüğünü yazdı.

Politis ve diğer gazetelere göre Hareket Merkez Komite toplantısında konuşan Perdikis, Rum Başkanlık Seçimlerinde DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’u desteklemek üzere DİKO ve EDEK ile oluşturdukları ittifaktan, iki partinin batık kredilerle ilgili yasanın oylanması sırasında sergilediği tutum nedeniyle çekildiklerini de açıkladı.

Partisinin, Avrupa Parlamentosu seçimlerine özerk kendi aday listesiyle katılacağını belirten Perdikis “listemizde, aralarında Kıbrıslı Türk gazeteci Şener Levent’in de bulunduğu şahsiyetler yer alacak. Bu aday listesine katılmaya, tanınmış Kıbrıslı Türk gazeteci Şener Levent de talip oldu. Bu liste hem Kıbrıs Rum, hem Kıbrıs Türk toplumundan partiler, örgüt ve inisiyatifler tarafından desteklenecek” dedi.

Partisinin, Rum Ticaret Bakanlığı’nda yarın yapılacak enerji konulu toplantıya katılacağını söyleyen Perdikis bu konudaki “şirketler ve Mısır’la anlaşmanın ileri götürülmesi, maliyetin müzakere edilmesi, siyasi  önemin ilk kriter olarak belirlenmesi ve bu yataktaki doğal gazın süratle değerlendirilmesi gerektiği” duruşuna sahip  olduklarını söyledi.

Alithia’nın haberine göre, Perdikis, partisinin Kıbrıs sorunundaki duruşunu da anlattı. “Kıbrıs tarafı olarak, çeşitli çevrelerin kurduğu ikilemler mengenesine girmemeliyiz” diyen Perdikis şunları ekledi:

“İki devlet düşüncesi veya BM Barış Gücü’nün çekilmesi konusunda panikleme olmasını reddediyoruz. Bütün bunlar baskı mengenesinden uzak, soğukkanlı icraat gerektirir. Kıbrıs sorununu yeniden doğru zemine, istila ve işgal zeminine oturtmakta ısrar etmeliyiz. Müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması, yeni çıkmazlara sürükleyecek kötü  bir reçetedir.”

Fileleftheros haberi “Levent’ten Ekologların Aday Listesine İlgi… Yorgos Perdikis, DİKO ve EDEK’ten Hoşnut Değil” başlığıyla aktardı.

(ŞA/FEZ)

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