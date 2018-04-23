Perdikis Yeniden başkanlığa getirildi!

Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği’nin dün gerçekleştirilen 11’inci kurultayında, tek aday olan Yorgos Perdikis’in yeniden başkanlığa seçildiği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği kurultayı haberine geniş şekilde yer verirken Yorgos Perdikis’in başkanlığa, Efi Ksanthu’nun ise başkan vekilliğine seçildiğini yazdılar.

Habere göre, kurultay çerçevesinde 1’inci başkan yardımcılığına Nikos Pavlidis, 2’inci başkan yardımcılığına ise Adonis Yanku seçildi.

Habere göre, Perdikis yaptığı konuşmada, ilk günden itibaren mücadelenin içinde olan Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Hareketi üyelerine ve dostlarına teşekkür ederek bunun da, sosyal adalet ve çevrenin korunması koşullarının oluşturulmasında, kendilerini merkezi bir rol üstlenmeye hazır olmaya kıldığını söyledi.