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Perdikis Yeniden başkanlığa getirildi!

Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği’nin dün gerçekleştirilen 11’inci kurultayında, tek aday olan Yorgos Perdikis’in yeniden başkanlığa seçildiği belirtildi.

Perdikis Yeniden başkanlığa getirildi!

Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği’nin dün gerçekleştirilen 11’inci kurultayında, tek aday olan Yorgos Perdikis’in yeniden başkanlığa seçildiği belirtildi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:12
Perdikis Yeniden başkanlığa getirildi!

 Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği’nin dün gerçekleştirilen 11’inci kurultayında, tek aday olan Yorgos Perdikis’in yeniden başkanlığa seçildiği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği kurultayı haberine geniş şekilde yer verirken Yorgos Perdikis’in başkanlığa, Efi Ksanthu’nun ise başkan vekilliğine seçildiğini yazdılar.

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Habere göre, kurultay çerçevesinde 1’inci başkan yardımcılığına Nikos Pavlidis, 2’inci başkan yardımcılığına ise Adonis Yanku seçildi.  

Habere göre, Perdikis yaptığı konuşmada, ilk günden itibaren mücadelenin içinde olan  Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Hareketi  üyelerine ve dostlarına teşekkür ederek bunun da, sosyal adalet ve çevrenin korunması koşullarının oluşturulmasında, kendilerini  merkezi bir rol üstlenmeye hazır olmaya kıldığını söyledi.

Son Güncelleme: 23.04.2018 12:21
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RumYorgos PerdikisBAŞKANOldu
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