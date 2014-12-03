Pegasus Havayolları’nın Adaya En Çok Yolcu Getiren Havayolu Şirketi Olmasına Tepki

VATANDAŞLAR İTTİFAKI: “ERCAN’DAN UÇUŞ YAPANLAR ALEYHİNDE YASAL TEDBİR ALINSIN”

Pegasus Havayolları’nın, adaya en çok yolcuyu getiren şirket olduğuna dair Rum basınına dün yansıyan haberlerden sonra, Rum siyasi partilerden tepki geldi.

Fileleftheros gazetesi, Vatandaşlar İttifakı’nın, Ercan Havalimanı üzerinden seyahat edenler aleyhinde tedbir alınmasını istediğini yazdı.

Haberde, Vatandaşlar İttifakı’nın, “Kıbrıs Havayolları” (Cyprus Airways)şirketinin de kurtarılması için herkesin elinden geleni yapmasını istediği kaydedildi.

KS EDEK ise, adaya yolcu taşıyan havayolu şirketleri sıralamasının, “Kıbrıs Havayolu” şirketinin korunması gerekliliğini gözler önüne serdiğini ifade etti.