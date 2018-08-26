Paşiammo’da kayıplar için kazı

Rum Yönetimi Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, 1964 yılında Dillirga bölgesinde hayatını kaybedenlerle ilgili veriler konusunda Kathimerini gazetesine açıklamalarda bulundu.

Haberi, “Kayıplar İçin Paşiammo’da Kazı” başlığıyla veren gazeteye göre, Fotiu, 1964 yılında Dillirga bölgesindeki kayıplarla ilgili olarak Paşiammo Hastanesi bölgesinde kazı çalışmalarının en kısa zamanda yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu’na öneri sunacaklarını söyledi.

Fotiu, Dillirga bölgesinde hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarının fedakarlıklarını onurlandırmak, anılarını iade etmek ve ailelerin mücadelesinin haklılığını sağlamak için her türlü çabayı sarf edeceklerini ifade etti.

Fotiu açıklamasında basında çıkan konuya ilişkin yeni verilerin, yıllara dayanan ihmaller nedeniyle söz konusu aileler karşısındaki sorumluluklarını arttırdığını ayrıca kendilerini yoğun bir şekilde düşündürmeye ittiğini belirtti.

Kayıp yakınlarının trajedisine ilişkin hükümetin bilindik görüşünün, ailelere kanıtlanmış ve inandırıcı yanıtların verilebilmesi için tedbirlerin alınması ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi yönünde olduğunu anımsatan Fotiu, kayıpların ve hayatını kaybedenlerin kimlik tespitleri için kazı çalışmalarının yürütülmekte olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen, Noratlas, Faethon, Ay.Konstantinu ve Eleni Mezarlığı’ndaki toplu mezarlar, Athallasa Hastanesi gibi büyük kazılardan da söz eden Fotiu, Dillirga hastanesi ölenleri için de derhal faaliyete geçileceğini söyledi.

